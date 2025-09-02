চীনের ১০ হাজার হলে মুক্তি পাচ্ছে ভারত-ভিয়েতনামের যে সিনেমা

চীনের ১০ হাজার হলে মুক্তি পাচ্ছে ভারত-ভিয়েতনামের যে সিনেমা
বলিউডের আলোচিত রোমান্টিক চলচ্চিত্র ‘লাভ ইন ভিয়েতনাম’। এটি ভিয়েতনামের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে। এবার এক ঐতিহাসিক অর্জনের পথে হাঁটছে ছবিটি। ভারতের পর এবার চীনে বড় পরিসরে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। দেশটিতে প্রায় ১০ হাজার সিনেমা হলে মুক্তি পাবে এটি। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে আসছে ডিসেম্বর মাসে চীনে মুক্তি পাবে ছবিটি।
তার আগে ভারতে সিনেমাটি মুক্তি পাবে ১২ সেপ্টেম্বর।
চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন রাহাত শাহ কাজমি। এতে অভিনয় করেছেন শান্তনু মাহেশ্বরী, অবনীত কউর, ভিয়েতনামের জনপ্রিয় অভিনেতা খা ন্যান এবং বলিউডের ফরিদা জলাল, রাজ বাব্বর ও গুলশন গ্রোভার।
ভারত ও ভিয়েতনামের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি দুটি দেশের মধ্যে একটি বিরল সহযোগিতার নিদর্শন। এর শুটিং হয়েছে ভিয়েতনামের মনোরম লোকেশন এবং ভারতের পাঞ্জাবে।
পরিচালক রাহাত শাহ কাজমি বলেন, “লাভ ইন ভিয়েতনাম’ আমাদের স্বপ্নের প্রকল্প। আমরা হৃদয় দিয়ে এই চলচ্চিত্র তৈরি করেছি। ভারতে মুক্তির আগে চীনের ১০ হাজার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য চূড়ান্ত হওয়ার খবর পাওয়া সত্যিই গর্বের বিষয়। আমরা প্রেরণা পাচ্ছি। আশা করছি সিনেমাটি সাফল্যের ইতিহাস সৃষ্টি করবে।’
তিনি জানান, ছবির গল্পে দেখা যাবে একটি হৃদয়স্পর্শী প্রেমকাহিনি। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের মানুষের মনে জায়গা করে নেবে এটি। সিনেমাটি প্রমাণ করবে ভালোবাসা এমন এক অনুভূতি যা ভাষা বা সীমান্ত মানে না।
চীনা পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান শাংহাই ওয়াইসি মিডিয়া অ্যান্ড ফিল্ম এ ছবিটির আন্তর্জাতিক পরিবেশনা করছে।
এলআইএ/জেআইএম