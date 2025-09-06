অক্ষয় কুমারের সহ-অভিনেতা আশীষ আর নেই

অক্ষয় কুমারের সহ-অভিনেতা আশীষ আর নেই
চলে গেলেন বলিউড অভিনেতা আশীষ ওয়ারঙ্গ। তার বয়স হয়েছিল ৫৫। অভিনেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিনোদন দুনিয়ায়। অভিনেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন স্বাধীন চলচ্চিত্রনির্মাতা অরীন পাল।
অরীন পাল সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘আশীষ ওয়ারঙ্গের মৃত্যুর খবরে আমি শোকস্তব্ধ। তার সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তার আত্মার শান্তি কামনা করি।’ রোহিত শেঠি পরিচালিত ‘সূর্যবংশী’ সিনেমায় অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিনয় করছেন তিনি।
বলিউডের একাধিক বিখ্যাত সিনেমায় পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন আশীষ। দর্শকের মনে ছাপ ফেলেছে তার অভিনয়। ২০১৫ সালের জনপ্রিয় ‘দৃশ্যম’ সিনেমায় অজয় দেবগণের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। ‘এক ভিলেন রিটার্নস’, ‘সার্কাস’, ‘মরদানি’র মতো অজস্র সিনেমায় কাজ করেছেন তিনি। এ ছাড়া ২০১৯ সালের ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’র প্রথম সিজনেও দেখা গিয়েছিল তাকে। কী কারণে মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার, এখনো জানা যায়নি।
এমএমএফ/জেআইএম