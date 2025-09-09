‘বলিউডের বাপ ফিরে এসেছে, প্রেক্ষাগৃহে আগুন লেগে যাবে’
বলিউডের সুপারস্টার সালমান খান তার নতুন ছবি ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’-এর সেট থেকে একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। আর তাতেই ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ভক্তরা কেউ বলছেন, ‘বলিউডের বাপ ফিরে এসেছে।’ কেউ দাবি করেছেন এই সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে আগুন ধরিয়ে দেবে।
সম্প্রতি পরিচালক অপূর্ব লাখিয়ার পরিচালনায় তৈরি হওয়া এই ছবির প্রথম মোশন পোস্টার প্রকাশ করেছিলেন সালমান। এবার তিনি আরও একধাপ এগিয়ে ভক্তদের উপহার দিলেন একটি পরিচালনা বোর্ডের পেছনে দাঁড়ানো নিজের ছবি। এটি শুটিং সেট থেকে তোলা।
ছবিতে সালমানের অর্ধেক মুখ ক্যামেরার বাইরে থাকলেও চোখেই ফুটে উঠেছে চরিত্রের দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস। সুশৃঙ্খল চুল, সেনা পোশাক এবং দৃঢ় দৃষ্টির ছবিটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিপুল আগ্রহ। ছবির ক্যাপশনে সালমান লিখেছেন, ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি প্রকাশের পরপরই ভক্তরা উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেন। কেউ লিখেছেন, ‘এইবার প্রেক্ষাগৃহে আগুন লেগে যাবে।’ আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘বলিউডের বাপ ফিরে এসেছে।’ কেউ দিয়েছেন লাল হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া, কেউ আগুনের ইমোজি।
বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সালমান খানের সঙ্গে ছবির শুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন অভিনেত্রী চিত্রাঙ্গদা সিং। বর্তমানে পুরো দল লাদাখের লেহ অঞ্চলে অবস্থান করছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃশ্যের চিত্রধারণের জন্য। প্রায় ১৫ দিনব্যাপী এই পর্যায়ে লাদাখের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং কঠিন ভূপ্রকৃতিকে ব্যবহার করে দৃশ্যায়ন হবে।
চিত্রগ্রহণের এই অংশটি ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে সালমান খান ও চিত্রাঙ্গদা সিংয়ের একাধিক মূল দৃশ্য ধারণ করা হবে। নির্মাতারা আশা করছেন, লেহ’র প্রকৃতিগত দৃশ্যপট সিনেমাটিকে বাস্তবধর্মী ও গভীর আবহ দেবে। সালমান খান নিজেই পুরো টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ সিনেমাটি ভারত-চীন সীমান্তে গালওয়ান উপত্যকায় সংঘটিত বাস্তব সংঘর্ষের উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে। এতে তুলে ধরা হবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস, আত্মত্যাগ।
