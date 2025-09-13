হাসপাতালে ভিকি
আজ (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন ভিকি জৈন। হাতে চ্যানেল নিয়ে কথোপকথন সারছেন প্রিয়জনদের সঙ্গে। স্বামীর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অঙ্কিতা। ছবি দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হন সবাই। হঠাৎ কী হয়েছে অভিনেতার- তা জানতে উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা।
চলচ্চিত্র নির্মাতা সন্দীপ সিং বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করে জানান, একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ভিকি। ভিকির হাতে কাঁচের টুকরো ঢুকে যাওয়ায় ৪৫টি সেলাই নিতে হয়েছে, গত তিনদিন ধরে মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ভিকি।
তিনি যে ছবি পোস্ট করেন সেখানে দেখা যায়, ভিকি শুয়ে আছেন বেডে। ভিকিকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন অঙ্কিতা। পরম মমতায় স্বামীকে আগলে রেখেছেন তিনি, সেটা ছবি দেখেই স্পষ্ট।
সন্দীপ লেখেন, ‘এই কঠিন সময়ে অঙ্কিতা যেভাবে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছেন তার প্রশংসা করে সন্দীপ সিং লেখেন, অঙ্কিতা তুমি সত্যিই সুপার ওম্যান। টানা ৭২ ঘণ্টার কঠিন সময় যেভাবে তুমি দৃঢ় চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলে, সেটা দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। স্বামীর প্রতি তোমারই ভালোবাসাই তার রক্ষাকবচ, তোমার সাহসই তাকে সত্যি জুগিয়েছে।’
সন্দীপ আরও লেখেন, ‘ভিকি, অঙ্কিতা আর বিকাশ ভাইয়া, তোমরা তিনজনই সত্যিকারের তারকা। তোমাদের শক্তি আর ভালোবাসা সত্যি সবাইকে অনুপ্রেরণা যোগায়। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসি।’
View this post on Instagram
ছবি ভাইরাল হতেই অভিনেতার সুস্থতা কামনা করে ছবির কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছেন অনেক মানুষ। অঙ্কিতার স্বামী হওয়ার পাশাপাশি ভিকি একজন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা। তবে ২০০৬ সালে বিগ বসে অংশগ্রহণ করার পর লাইমলাইটে আসেন এ জুটি।
অন্যদিকে অঙ্কিতার কথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের সাবেক প্রেমিকা হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন দুর্দান্ত অভিনেত্রী। ছোটপর্দার পাশাপাশি বড়পর্দাতেও সমানতালে অভিনয় করেছেন তিনি। এই মুহূর্তে স্বামীর অসুস্থতা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত অঙ্কিতা।
২০২১ সালে অঙ্কিতাকে বিয়ে করেন ভিকি। বিয়ের কয়েক মাস আগেই মৃত্যু হয় সুশান্তের। খুব স্বাভাবিকভাবেই অঙ্কিতার বিয়ে নিয়ে সেই সময় ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও সেই সব এখন অতীত। সব নেতিবাচকতাকে পেছনে ফেলে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে সংসার করছেন অঙ্কিতা।
এমএমএফ/জেআইএম