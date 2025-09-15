ক্যাটরিনা-ভিকির ঘরে কবে আসছে নতুন অতিথি
ক্যাটরিনার পরনে সাদা ঢিলেঢালা কোঅর্ড সেট। সেই সঙ্গে টাইট করে বাঁধা পনিটেল। কোনো মেকআপ নেই শরীরে! মুখ মাস্কে ঢাকা রয়েছে। অত্যন্ত ধীর গতিতে বোটের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন অভিনেত্রী। আর বোটে ওঠা পর্যন্ত রাস্তায় স্ত্রীকে আগলে রেখেছেন ভিকি কৌশল। গত জুলাই মাসে এ তারকাদম্পতির এমন ক্যামেরাবন্দি দৃশ্য ক্যাটরিনার মা হওয়ার গুঞ্জনে হাওয়া দিয়েছিল। মাস দুয়েক পার হতে না হতেই এবার সেই জল্পনা আরও এক ধাপ বৃদ্ধি পেয়েছে কৌশল পরিবারের ঘনিষ্ঠ এ ব্যক্তির মন্তব্য!
একটি সূত্রে জানা গেছে খবর, প্রথম সন্তানের অপেক্ষায় ক্যাটরিনা কাইফ এবং ভিকি কৌশল। আর মাত্র মাস দেড়েকের অপেক্ষা, তার পরই কৌশল পরিবারের নতুন সদস্য আসছে। সূত্রটি বলছে, চলতি বছর অক্টোবর মাসের শেষের দিকে কিংবা নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সন্তানের মা হচ্ছেন ক্যাটরিনা কাইফ। যদিও তারকাদম্পতির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখন পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি।
তবে ভিকি-ক্যাটরিনার বিয়ের প্রসঙ্গে টেনে একপক্ষের মত, এবারও কাউকে টের পেতে দেননি এ তারকা দম্পতি। কিন্তু ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরাকে ফাঁকি দিতে পারেননি। গত জুলাই মাসে ভিকি-ক্যারিনার আলিবাগে ছুটি কাটাতে যাওয়ার আগে যে দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন তারা, সেসময়েই অভিনেত্রীর মা হওয়ার জল্পনা উড়ছিল আকাশে বাতাসে।
এছাড়াও মাসখানেক ধরেই লাইমলাইট, ক্যামেরার অন্তরালে ক্যাটরিনা কাইফ। শাশুড়ির সঙ্গে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের পর আর তাকে দেখা যায়নি! অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণেই কি প্রকাশ্যে কম আসছেন অভিনেত্রী- এমন কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।
বলিউড সূত্রে সংবাদ, এবারের বড়দিনটা ‘খুদে কৌশল’কে সঙ্গে নিয়েই কাটাবেন তারকাদম্পতি। জানা গেছে, মা হওয়ার পর কাজ থেকেও দীর্ঘ বিরতি নিতে চলেছেন ক্যাটরিনা। যদিও বিয়ের পর সিনেমা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছেন তিনি। পর্দাতেও তাকে তুলনামূলক কম দেখা যায়। এবার খবর ক্যাটরিনা আপাতত মাতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করতে চান।
রণবীর-দীপিকা হোক কিংবা রণবীর-আলিয়া থেকে বরুণ-নতাশা, বলিউডের বর্তমান প্রজন্মের তারকাদম্পতিদের প্রায় সবাই মা-বাবা হিসেবে জীবনের নতুন স্বাদ উপভোগ করছেন। সেই প্রেক্ষিতে ভিকি-ক্যাটরিনা অনুরাগীদেরও প্রত্যাশা বেড়েছিল। তাদের আবদার ছিল, মিষ্টি তারকা দম্পতির সংসারে এবার নতুন অতিথি আসুক। এর আগে যদিও ক্যাটরিনার মা হওয়ার জল্পনা-কল্পনা শোনা গিয়েছিল। তবে এবার অনুরাগীদের ইচ্ছাপূরণ হতে যাচ্ছে!
