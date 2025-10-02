  2. বিনোদন

৪৮ কোটি টাকার কোকেনসহ বিমানবন্দরে আটক অভিনেতা

প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
কোকেনসহ বিমানবন্দরে আটক অভিনেতা বিশাল ভার্মা

বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ কোকেনসহ আটক হয়েছেন বলিউডের আলোচিত অভিনেতা বিশাল ভার্মা। চেন্নাই বিমানবন্দরে তাকে আটক করে ভারতের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

গত রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার সময় ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার’ ছবির অভিনেতা বিশাল ভার্মাকে আটক করা হয়। তার ট্রলি ব্যাগের ভেতর থেকে সাড়ে ৩ কেজি কোকেন উদ্ধার হয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় বাংলাদেশি টাকায় ৪৮ কোটি।

এই অভিযান চালিয়েছে চেন্নাই কাস্টমস ও ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)।

তদন্তে জানা গেছে, কম্বোডিয়া থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে ভারতে ফেরেন অভিনেতা। কম্বোডিয়ায় একদল অজ্ঞাত লোক বিশাল ভার্মাকে ব্যাগটি দেয়। চেন্নাইয়ে পৌঁছে নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে সেই ব্যাগ তুলে দেওয়ার কথা ছিল তার।

তবে কর্মকর্তাদের দাবি, কোকেনটি শেষ পর্যন্ত মুম্বাই বা দিল্লিতে পাচারের পরিকল্পনা ছিল।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিমানবন্দরে অভিনেতা বিশাল ভার্মার ব্যাগের নিচে লুকানো সাদা পাউডার উদ্ধার করা হয়। পরীক্ষায় তা কোকেন বলে নিশ্চিত হয়।

উল্লেখ্য, করণ জোহর পরিচালিত ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার’ ছবিতে বরুণ ধাওয়ান, আলিয়া ভাট ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গিয়েছিল বিশাল শর্মাকে।

