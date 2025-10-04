  2. বিনোদন

অক্ষয়ের কিশোরী মেয়ের কাছে চাওয়া হয় নগ্ন ছবি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২৫ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
অক্ষয় কুমার। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড সুপার স্টার অক্ষয় কুমারের কিশোরী কন্যা নিতারা অনলাইনে হেনস্থার শিকার হন। ১৩ বছরের কিশোরীকে নগ্ন ছবি শেয়ার করতে বলা হয়েছিল। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা সম্প্রতি নিজেই জানিয়েছেন অক্ষয়।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অফিসে ‘সাইবার সচেতনতা মাস অক্টোবর ২০২৫’র উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন অক্ষয় কুমার। সেখানেই সাইবার অপরাধ নিয়ে কথা বলেন এ অভিনেতা। নিজের কন্যার অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন তিনি।

কয়েক মাস আগে নিতারা অনলাইনে একটি ভিডিও গেম খেলতে শুরু করেছিল। খেলার সময়ে এক অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয় তার। প্রথম দিকে গেম খেলা নিয়ে সেই ব্যক্তি নিতারাকে উৎসাহ দিচ্ছিল। ভালো খেললে তারকাকন্যাকে প্রশংসায় ভরাচ্ছিল। তবে কিছু ক্ষণের মধ্যেই নিতারাকে সেই ব্যক্তি প্রশ্ন করে, সে ছেলে না কি মেয়ে। উত্তরে নিতারা জানিয়েছিল, সে মেয়ে। অক্ষয় বলেন, ‘নিতারা একজন মেয়ে, এটা জানার পর থেকেই সেই ব্যক্তির কথা বলার ধরন বদলে যায়।’

অবশেষে সেই ব্যক্তি নিতারার কাছে নগ্ন ছবি চায়। কিন্তু নিতারা এমন প্রস্তাব পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই অনলাইন গেমটি বন্ধ করে দেয়। অক্ষয় বলেছেন, ‘সৌভাগ্যবশত আমার মেয়ে বুদ্ধি করে ওই খেলাটা বন্ধ করে দেয় এবং আমার স্ত্রীকে জানায়। ও যে এই কথাটা খোলাখুলি আমাদের জানাতে পেরেছে, এটাই বড় কথা।’

অক্ষয়ের পরামর্শ, অনলাইনে এমন নানা ক্ষতিকর মানুষ থাকে, যারা প্রথমে আপনার বিশ্বাস অর্জন করবে আর তারপরে নিজেদের আসল রূপ দেখাবে। তাই প্রথম থেকেই সবার সাবধানে থাকা উচিত বলে জানান অক্ষয় কুমার।

এমএমএফ/এএসএম

