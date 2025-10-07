ফুটপাতে লাঞ্চ করে ভাইরাল সুপারস্টার রজনীকান্ত
কেউ বলেন তিনি দক্ষিণ ভারতের সিনেমার অভিভাবক। কেউ বলেন সবচেয়ে বড় তারকা। কেউ আবার তাকে সিনেমার ঈশ্বর ভেবে পূজাও করেন। বলছি রজনীকান্তের কথা। বয়সকে জয় করে তিনি অদম্য যাত্রা করে চলেছেন চলচ্চিত্রে। তার সিনেমা মানেই বক্স অফিসে ঝড়।
দীর্ঘ সময় ধরে রজনীকান্ত তার আসন্ন সিনেমা ‘জেলার ২’ নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর সম্প্রতি তিনি শুটিং থেকে বিরতি নিয়েছেন। হিমালয়ে আধ্যাত্মিক যাত্রায় বের হয়েছেন অভিনেতা। ৪ অক্টোবর, ২০২৫-এ তাকে দেখা গেছে রিসিকেশে। তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্যে সাদাসিধে শান্ত জীবন উপভোগ করছেন।
সেখানে ফুটপাতে লাঞ্চ করে ভাইরাল সুপারস্টার রজনীকান্ত। কয়েকজন সফরসঙ্গীর সঙ্গে রাস্তার ধারে ফুটপাতে সাধারণ খাবার দিয়ে দুপুরের লাঞ্চ উপভোগ করতে দেখা গেছে এই তারকাকে। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতেই ভাইরাল হয়েছে। সবসময়ই স্টারডমের বাইরে গিয়ে সাধারণ জীবন উপভোগ করতে ভালোবাসেন রজনীকান্ত। আবারও সেই প্রমাণই মিললো।
হিমালয়ের এই আধ্যাত্মিক সফরের আগে রজনীকান্ত সম্প্রতি কেরল থেকে ফিরেছেন। সেখানে ‘জেলার ২’ ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ শুটিং শেষ করেছিলেন। চেন্নাই পৌঁছে তিনি জানিয়েছেন, সিনেমাটি আগামী বছরের ১২ জুন মুক্তি পাবে।
প্রতিবেদনে জানা গেছে, সিনেমার শুটিং চলতি বছরের ডিসেম্বর অথবা আগামী বছরের জানুয়ারিতে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে নির্মাতাদের যথেষ্ট সময় থাকবে পোস্ট-প্রোডাকশন সম্পন্ন করার জন্য।
রজনীকান্ত অভিনীত সর্বশেষ ‘কুলি’ সিনেমাটি চলতি বছরই মুক্তি পেয়েছে। লোকেশ কানাগরাজের পরিচালনায় এ সিনেমার গল্পে দেখা গেছে দেবরাজ চরিত্রের রজনীকে। চরিত্রটি এক সময়ের দৈনিক মজুরি শ্রমিক এবং ইউনিয়ন নেতা ছিল। তারপর সে গ্যাংস্টার হয়ে উঠে।
‘কুলি’ ছবিতে রজনীকান্ত ছাড়াও ছিলেন নাগার্জুনা আকিনেনি, উপেন্দ্র, শ্রুতি হাসান, সোবিন শাহির, সত্যরাজ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আমির খান।
এবার তার ভক্তরা অপেক্ষা করছেন ‘জেলার ২’ ছবির জন্য। এ ছবির পর রজনীকান্ত তার দীর্ঘ দিনের বন্ধু কামাল হাসানের সঙ্গে একটি নতুন সিনেমায় কাজ করবেন।
