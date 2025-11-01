আসলেই কি হাসপাতালে ধর্মেন্দ্র, কী হয়েছে অভিনেতার

আসলেই কি হাসপাতালে ধর্মেন্দ্র, কী হয়েছে অভিনেতার
শুক্রবার থেকে বলিউডে ব্যাপক গুঞ্জন— হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র! সংবাদটি ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বেগ দেখা গেছে অনুরাগীদের মাঝে। তবে শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে স্থিতিশীল আছেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা। চিন্তার কোনো কারণ নেই বলেই আশ্বস্ত করেছেন চিকিৎসকেরা।
সূত্র জানায়, শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় শুক্রবার তাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভর্তি করা হয় আইসিইউতে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, রাতভর তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল। রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক রয়েছে, অন্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াও ঠিকঠাক চলছে।
হাসপাতালের এক কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ‘ধর্মেন্দ্র এখন ভালো আছেন। হৃৎস্পন্দন ৭০, রক্তচাপ ১৪০/৮০। প্রস্রাবের পরিমাণও স্বাভাবিক। সব কিছুই প্রাকৃতিকভাবে হচ্ছে, কোনো যন্ত্রের সহায়তা লাগছে না।’
চলতি বছরের শুরুতেই এক চোখে অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। তখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশে হাসিমুখে বলেছিলেন, ‘এখনও আমি শক্তপোক্ত, তরতাজা। চোখে সামান্য সমস্যা হয়েছিল, তাই অপারেশন করালাম।’
সম্প্রতি করণ জোহর পরিচালিত ‘রকি ওউর রানি কি প্রেম কাহানি’ সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকদের মনে নতুন করে জায়গা করে নিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। সিনেমায় শাবানা আজমির সঙ্গে তার রোমান্টিক দৃশ্য বলিউডে আলোড়ন তোলে। তাই হঠাৎ তার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন অনুরাগীরা।
সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অংশ হিসেবেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে আছেন তিনি।
আগামী ৮ ডিসেম্বর ৯০ বছরে পা দেবেন এই জীবন্ত কিংবদন্তি। শিগগিরই শ্রীরাম রাঘবনের পরিচালনায় নির্মিত ‘ইক্কিস’ সিনেমায় দেখা যাবে তাকে। এতে সহশিল্পী হিসেবে থাকছেন জয়দীপ আহলাওয়াত ও অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগ্যস্ত নন্দা। চিকিৎসকেরা আশাবাদী, খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন ধর্মেন্দ্র।
