ট্রল হবে জেনেও ঝুঁকি নিয়েছি, হিরো আলম প্রসঙ্গে তারেক

প্রকাশিত: ০৭:৫৫ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আশরাফুল আলমের হাতে প্রজাপতি প্রতীকের স্মারক উপহার তুলে দেন মো. তারেক

অবশেষে মো. তারেক রহমানের আমজনতার দলে যোগ দিলেন আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। আজ (২৮ ডিসেম্বর) রোববার রাতে পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য জানানো হয়। সেখানে দলের প্রধান মো. তারেক রহমান বলেন, ট্রল হবে জেনেও ঝুঁকি নিয়েছি।

মো. তারেক রহমান বলেন, ‘হিরো আলম ভাইকে নিয়ে অনেক কথা হয়। তিনি ফানি ভিডিও বানান, অন্য রকম সুরে গান করেন। কিন্তু তিনি আমাদের দলের হয়ে নির্বাচন করছেন।’ তিনি হিরো আলমের হাতে দলের প্রতীক প্রজাপতি সম্বলিত স্মারক উপহার তুলে দেন।

হিরো আলম বলেন, ‘আমি চারবার নির্বাচন করেছি, চারবারই মার খেয়েছি। আবারও নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি, আশা করি এবার সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।’ নির্বাচনের পর এই দলে থাকবেন কি না এমন প্রশ্নে আলম বলেন, ‘যেহেতু একটা দলে যোগ দিয়েছি, দলে থাকতে চাই।’

