শাহরুখ খানকে প্রেরণার উৎস বললেন জন সিনা

প্রকাশিত: ০৭:১২ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
বলিউডের প্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খান। ভারতের গন্ডি পেরিয়ে তিনি এখন গ্লোবাল সুপারস্টার। হলিউডের অনেকের সঙ্গেই তার বেশ ভালো সম্পর্ক। সুযোগ পেলেই বিশ্বের নানা দেশের অনেক তারকা ও নির্মাতা-প্রযোজক শাহরুখকে প্রশংসায় ভাসান। সে তালিকায় এবার যোগ দিলেন সুপারস্টার জন সিনা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শাহরুখ ও জন সিনার চমৎকার শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কের কিছু মুহূর্ত সম্প্রতি নজর কেড়েছে নেটিজেনদের। সম্প্রতি ‌‘আস্ক এসআরকে’ সেশনে একজন ফ্যান শাহরুখকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হলিউড অভিনেতা ও ডাব্লিউডব্লিউই সুপারস্টার জন সিনা সম্পর্কে তার মতামত কি।

এই প্রশ্নের জবাবে শাহরুখ সিনাকে একটি ‘রকস্টার’ বলে প্রশংসা করেন। তিনি লিখেছেন, ‘জন সিনা সত্যিই রকস্টার। খুবই বিনয়ী এবং দয়ালু।’

এই প্রশংসা জন সিনার নজর কেড়েছে। তিনি শাহরুখকে ব্যক্তিগতভাবে এবং বিশ্বের ভক্তদের জন্য ‘প্রেরণার উৎস’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আপনার দয়া এবং আমাদের কথোপকথন আমি কখনও ভুলব না। ব্যক্তিগতভাবে এবং ভক্তদের জন্য আপনি যে প্রেরণা, তার জন্য ধন্যবাদ @iamsrk।’

এই সংলাপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলে। অনেক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন যে দুই বিশ্বখ্যাত তারকা এই ধরনের বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল মুহূর্তে মিলিত হওয়া খুবই অনুপ্রেরণামূলক। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘জন সিনা এবং শাহরুখ খান বিশ্বের দুই আইকন। তাদের বিনয় ও শ্রদ্ধা সমান। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কেন কিংবদন্তিরা সময়ের উপর ছাপ ফেলে।’

গত বছর ভারতের একটি বিয়েতে জন সিনা শাহরুখের সঙ্গে দেখা করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘একটি অবিশ্বাস্য ২৪ ঘণ্টা। বহু অবিস্মরণীয় মুহূর্তে ভরা যা আমাকে অনেক নতুন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে, যার মধ্যে শাহরুখ খানকেও ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ছিল। তিনি আমার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছেন।’

শাহরুখ খান বর্তমানে সিদ্ধার্থ আনন্দের ‘কিং’ ছবিতে অভিনয় করছেন। আগামীকাল ২ নভেম্বর শাহরুখের ৬০তম জন্মদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে ছবিটি সম্পর্কে।

