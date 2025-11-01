  2. বিনোদন

রবি তেজার অ্যাকশন ও শ্রীলীলার গ্ল্যামারে উড়বে ‘মাস যাত্রা’

প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
বহুল প্রত্যাশিত তেলুগু অ্যাকশন-ড্রামা চলচ্চিত্র ‘মাস যাত্রা’ মুক্তি পেয়েছে। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন রবি তেজা এবং নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রী শ্রীলীলা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে ইউএ (১৬+) সার্টিফিকেট পেয়েছে ছবিটি। পরিচালক ভানু ভোগাভারমের এই ছবি ভিসাখাপত্তনম এবং উত্তরআন্ধ্রার প্রাকৃতিক পরিবেশকে পটভূমি করে তৈরি। এতে উচ্চ-দমযুক্ত অ্যাকশন, পারিবারিক আবেগ এবং রোম্যান্সের সমন্বয় দেখানো হয়েছে।

চলচ্চিত্র বোর্ডের কর্মকর্তারা রবি তেজা’র প্রাণবন্ত অভিনয় এবং সিনেমার উত্তেজনাপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের প্রশংসা করেছেন। প্রাথমিকভাবে কিছু সংলাপ এবং দৃশ্যের ক্ষেত্রে সামান্য আপত্তি তোলা হয়েছিল। পরে সংশোধনের পর সিনেমাটি পরিষ্কারভাবে অনুমোদিত হয়।

কর্মকর্তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, প্রধান জুটির রোমান্টিক দৃশ্য যুবপ্রজন্মের মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সিনেমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক দেখা যাচ্ছে। এক দর্শক লিখেছেন, ‘ছবির শুরুতেই জমকালো অ্যাকশন। রবি তেজা এবং শ্রীলীলা’র সংমিশ্রণ দেখার মতো। প্রধান খলনায়ক এবং নায়কের দ্বন্দ্ব উত্তেজনাপূর্ণ। চলচ্চিত্রটি সত্যিকারের ভরপুর বিনোদন।’

ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন ভিমস চেসিরোলিও। সিনেমার প্রধান চরিত্রে রবি তেজা একজন আরপিএফ ইন্সপেক্টর হিসেবে অভিনয় করেছেন। তিনি অবৈধ গাঁজার ব্যবসার গোপন জগত উন্মোচন করেন। সেই সাথে পারিবারিক সম্পর্ক এবং আন্তরিক প্রেমকাহিনীতেও দেখা যাবে তাকে।

‘মাস যাত্রা’ আজ ১ নভেম্বর থেকে বড় পর্দায় প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে দর্শকদের মধ্যে ইতিবাচক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। তাই সিনেমাটি প্রথম দিনেই বড় সংখ্যক দর্শক টানতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এও আশা করা হচ্ছে, বক্স অফিসে রবি তেজার অ্যাকশন ও শ্রীলীলার গ্ল্যামারে উড়বে ‘মাস যাত্রা’।

