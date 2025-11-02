কোথায় কীভাবে ৬০তম জন্মদিন পালন করবেন শাহরুখ খান

কোথায় কীভাবে ৬০তম জন্মদিন পালন করবেন শাহরুখ খান
বলিউডের প্রিয় ‘বাদশাহ’ শাহরুখ খান এবার ৬০ বছরে পা রাখতে যাচ্ছেন। আজ ২ নভেম্বর এই মহাতারকার জন্মদিন। জানা গেছে, আলিবাগের নিজের ভিলায় পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে ৬০তম জন্মদিন উদযাপন করবেন তিনি। এদিনের উদযাপনকে আরও বিশেষ করে তুলেছে তার আগামী ছবি ‘কিং’। আজই আসবে এর বিস্তারিত ঘোষণা।
ছবিটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। এতে তার কন্যা সুহানা খানও অভিনয় করছেন। এই প্রথমবার বাবা-মেয়েকে এক সিনেমায় দেখা যাবে। ভক্তরা আগ্রহী হয়ে অপেক্ষা করছেন সিনেমাটি নিয়ে কী চমক আসে তা দেখতে ও জানতে।
‘কিং’-এর সঙ্গে শাহরুখ খান দুই বছরের বিরতির পর বড় পর্দায় ফিরছেন। ২০২৩ সালে ‘পাঠান’, ‘জাওয়ান’ ও ‘ডাঙ্কি’-এর মাধ্যমে তিনি দর্শকের হৃদয় জয় করেছিলেন।
সূত্রের খবর, শাহরুখের ঘনিষ্ঠদের ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অতিথিরা ১ নভেম্বর থেকেই আলিবাগে পৌঁছে জন্মদিন উদযাপন শুরু করবেন।
মুম্বাইতে সাধারণত শাহরুখ জন্মদিনের অনুষ্ঠান নিজের বাড়ি মান্নতে পালন করেন। সেখানে ভক্তরা তাকে দেখতে ও শুভেচ্ছা জানাতে পারেন। কিন্তু সম্প্রতি তার ব্যান্ড্রার ঐতিহ্যবাহী বাড়িটি সংস্কারের কারণে পুরো পরিবার অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এ কারণেই জন্মদিনের অনুষ্ঠান আলিবাগে নেওয়া হয়েছে।
৬০ বছরে পদার্পণ করলেও শাহরুখ খান এখনও বলিউডের বাদশাহ হিসেবে তার অবস্থান অটুট রেখে চলেছেন। জন্মদিনের অনুষ্ঠান ভক্ত ও প্রিয়জনদের সঙ্গে উদযাপন করতে এবং সিনেমার নতুন চমক দেখানোর সম্ভাবনা এই অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
