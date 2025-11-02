মুম্বাইয়ে জমবে শাহরুখের দেশি-বিদেশি ভক্তদের মেলা

মুম্বাইয়ে জমবে শাহরুখের দেশি-বিদেশি ভক্তদের মেলা
বলিউডের কিং খান শাহরুখ খানের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে মুম্বাইয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং বিদেশ থেকেও ভক্তরা একত্রিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিদেশি দুই ভক্ত ক্লাউডিয়া কালে ও মানিগ্রেট আপারিসিও। তারা তাদের নিজ দেশ পেরু থেকে শুধুমাত্র প্রিয় তারকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মুম্বাই এসেছেন।
শাহরুখ খান সাধারণত এফবেল নামে পরিচিত। তিনি কেবল একজন চলচ্চিত্র তারকা নয় বরং তার অভিনয়ের মাধ্যমে ভক্তদের কাছে ভালোবাসার নানা রূপ তুলে ধরেছেন তিনি। ক্লাউডিয়া কালে জানান, ‘আমি ২০০৪ সালের ‘ভীর জারা’ সিনেমা দেখার পর শাহরুখ খানের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা আমাদের বাড়িকে ‘মান্নত’ নামে রেখেছি যা শাহরুখ খানের ব্যান্ড্রা-র সাগরপথ সংলগ্ন আবাসের অনুকরণ।’
আরও পড়ুন
জন্মদিনের আগেই চমক, নতুন সিনেমার নাম ঘিরে ধোঁয়াশা শাহরুখের
ফাঁস হলো শাহরুখ খানের গোপন ছবি ও ভিডিও!
তারা শাহরুখকে দেওয়ার জন্য হাতে তৈরি বিশেষ উপহারও নিয়ে এসেছেন। তার মধ্যে রয়েছে শাহরুখ অভিনীত বিভিন্ন জনপ্রিয় চরিত্রের ছোট প্রতিমা।
শাহরুখ খানের অভিনয় জীবনের সূচনা টিভি সিরিয়াল ‘ফৌজি’ ও ‘সার্কাস’ দিয়ে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে রাজ কানওয়ারের ‘দেওয়ানা’ ছবিতে তিনি চলচ্চিত্রে পা রাখেন। ‘বাজিগর’, ‘দার’, ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’, ‘দিল তো পাগল হ্যায়’ এবং ‘কুচ কুচ হোতা হ্যায়’–এর মতো চলচ্চিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে তিনি দর্শকের হৃদয় দখল করেছেন।
এছাড়াও ‘স্বদেশ’ ও ‘চাক দে! ইন্ডিয়া’-তে প্রেরণাদায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং ২০২৩ সালে ‘পাঠান’ ও ‘জাওয়ান’-এর মাধ্যমে আবারও সুপারস্টার হিসেবে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেছেন।
জন্মদিনের আগে, শাহরুখের ভক্ত ক্লাবগুলো ‘SRK সপ্তাহ’ উদযাপনের পরিকল্পনা করেছে। বিভিন্ন ধরণের দাতব্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা অভিনেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন। মুম্বাইয়ের ক্লাবগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান এবং মঞ্চে সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে উৎসব পালন করবে।
সংস্কারকাজের জন্য শাহরুখ খান নিজ বাড়ি ‘মান্নাত’-এ এবার জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে না। তবে প্রতিবারের মতো এবারেও জন্মদিনে ভক্তরা মান্নাতের উঁচু বারান্দায় শাহরুখকে তার বিখ্যাত পোজ ও উড়ন্ত চুমুতে দেখতে আশাবাদী।
এলআইএ/জেআইএম