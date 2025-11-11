মৃত্যু গুজবে ধর্মেন্দ্রর হাসপাতালে উপচেপড়া ভিড়, নিরাপত্তা জোরদার

মৃত্যু গুজবে ধর্মেন্দ্রর হাসপাতালে উপচেপড়া ভিড়, নিরাপত্তা জোরদার
ভারতের কিংবদন্তিতুল্য অভিনেতা ধর্মেন্দ্রের মৃত্যুর গুজবে সরগরম হয়ে উঠেছে নেটদুনিয়া ও বলিউড মহল। সোমবার রাত থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতার মৃত্যুর খবর। ফলে ভক্তদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ তৈরি হয়। অনেকে শোকবার্তাও পোস্ট করতে শুরু করেন।
পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ধর্মেন্দ্র চিকিৎসাধীন মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের বাইরে ভক্তদের ভিড় উপচেপড়ে। মুম্বই প্রশাসন জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদার করেছে। সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যও।
সূত্রের বরাতে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাত থেকে হাসপাতাল চত্বরে ভিড় বাড়তে থাকে। ফলে আশপাশের রাস্তায় যানজটও তৈরি হয়। একইসঙ্গে দিল্লির বিস্ফোরণের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে জারি থাকা ‘হাই অ্যালার্ট’র কারণে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়।
মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে বের হতে দেখা যায় হেমা মালিনী ও এষা দেওলকে। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হন ধর্মেন্দ্রর দুই পুত্র সানি দেওল ও ববি দেওল। দিল্লিতে থাকা অভিনেতা অভয় দেওলও তড়িঘড়ি মুম্বাইতে পৌঁছান।
পরিবার জানিয়েছেন, ধর্মেন্দ্রের মৃত্যুর খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। অভিনেতার স্ত্রী হেমা মালিনী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো বন্ধ করুন। ধর্মেন্দ্র ভালো আছেন। সবার কাছে অনুরোধ, গুজবে কান দেবেন না।’
এষা দেওলও এক্সে পোস্ট করে বলেন, “বাবা সুস্থ আছেন। অনুগ্রহ করে এমন মিথ্যা খবর ছড়াবেন না।”
আরও পড়ুন:
‘টাইটানিক’র জ্যাক থেকে হলিউডের কিংবদন্তি তিনি
যে কারণে ফোন ব্যবহার ছেড়েছেন হলিউডের এই অভিনেতা
কিছুদিন আগে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন প্রবীণ অভিনেতা। বর্তমানে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন। তবে পরিবার জানিয়েছে, তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং চিন্তার কোনো বিষয় নেই।
বলিউডের বর্ষীয়ান এই তারকার প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখছেন, “আমাদের ধর্মেন্দ্র সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনা করি।”
এমএমএফ/এমএস