চ্যাট শোতে যৌনতা নিয়ে খোলামেলা ভিকি কৌশল

চ্যাট শোতে যৌনতা নিয়ে খোলামেলা ভিকি কৌশল
সদ্য বাবা হয়েছেন বলিউড তারকা ভিকি কৌশল। ক্যাটরিনা কাইফের স্বামী এবার হাজির হচ্ছেন কাজল ও টুইঙ্কেল খান্নার চ্যাট শো ‘টু মাচ’র আসন্ন পর্বে। সেই এপিসোডের একটি ক্লিপ এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিনেতা ভিকির সঙ্গে অতিথি হিসেবে থাকছেন কৃতি শ্যানন। শোয়ের টিজারে দেখা গেছে চারজনের দারুণ হাসি-ঠাট্টা ও মজার কথোপকথন।
বলিউডের নতুন সেনসেশন ভিকি কৌশল। এই হ্যান্ডসাম নায়কের মহিলা ভক্তের সংখ্যা অগণিত। তবে ক্যাটরিনাতেই তিনি নিবেদিত প্রাণ। গত সপ্তাহেই পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এই তারকা দম্পতি। নতুন অতিথিকে নিয়ে এখন ব্যস্ত দিন কাটছে তাদের।
চ্যাট শোতে কাজল প্রশ্ন করেন, ‘সঙ্গীর সঙ্গে ভালো কথোপকথন নাকি ভালো সেক্স- কোনটা বেশি জরুরি?’ জবাবে ভিকি বলেন, “বাকি সবকিছু তো হতেই থাকবে, তবে...”। অভিনেতার ওই মন্তব্যে উপস্থিত সবাই হেসে ওঠেন। টিজারের ওই মুহূর্তটিই এখন ভাইরাল।
ভিডিওতে আরও দেখা যায়, ভিকি টুইঙ্কেলকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা জানাতেই রসিকতা করেন অক্ষয় ঘরণী। তিনি বলেন, “ঠিক আছে, আমাদের হ্যালো আর অল্পবয়সী মেয়েদের হাতে হাত!” সঙ্গে সঙ্গেই ভিকি জবাব দেন, “আমি অল্পবয়সী মেয়েদের পা ছুঁই।” এতে মজা করে কৃতি বলেন, “পা ছুঁলে কিন্তু মার খেতে হবে।”
এরপর ভিকিকে কাজল শেখান ‘তওবা তওবা’ গানের স্টেপ। হাস্যরসে ভরা এই কথোপকথনের একপর্যায়ে ভিকি বলেন, “আমি তোমাদের দুজনকেই ভয় পাই।” তখন টুইঙ্কেল মজা করে বলেন, “আমরা শুধু তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাব!”
কৃতির ক্রাশ নিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন, “ইন্ডাস্ট্রির কেউ নন।” টুইঙ্কেল জানান, “আমি নামটা জানি, কিন্তু কৃতি বলছে না, তাই আমিও চুপ।”
২০২১ সালের ডিসেম্বরে রাজকীয় বিয়ের মধ্য দিয়ে দাম্পত্যজীবন শুরু করেন ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। চলতি নভেম্বরেই পুত্রসন্তানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা। মা ও ছেলে দুজনেই সুস্থ আছেন। নবজাতকের নাম এখনো প্রকাশ করেননি তারা।
