অসুস্থ ধর্মেন্দ্রর ব্যক্তিগত ভিডিও ফাঁস, গ্রেফতার হাসপাতাল কর্মী
গুরুতর অসুস্থতার কারণে গত এক সপ্তাহ ধরে দুশ্চিন্তায় ছিল বলিউড। কিংবদন্তিতুল্য অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকেই উদ্বেগে দিন কাটছিল তার পরিবার ও ভক্তদের। এ সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তার ভুয়া মৃত্যুসংবাদ-যা থামাতে এগিয়ে আসেন হেমা মালিনী ও এষা দেওল।
ঠিক এমন সময়ই নেটপাড়ায় ভাইরাল হয় ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের এক কর্মচারীর গোপনে ধারণ করা একটি ভিডিও। তাতে দেখা যায় হাসপাতালের বেডে অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে আছেন ধর্মেন্দ্র। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সানি দেওল, ববি দেওল, করণ দেওল, রাজবীর দেওল এবং অভিনেতার প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রকাশ কৌর।
পরিবারের একান্ত ব্যক্তিগত সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে ছড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে নেটজগতে। ঘটনায় এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে মুম্বাই পুলিশ। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘সংবাদ প্রতিদিন’র সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বুধবার সকালে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন বলিউডের ‘হিম্যান’। খবরটা জানাজানি হতেই তার বাড়ির সামনে ভিড় জমায় পাপারাজ্জি ও অনুরাগীরা। আর তাদের আচরণেই ক্ষুব্ধ হন সানি দেওল। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে তিনি বলেন-“আপনাদের লজ্জা করে না? আপনাদের পরিবারে সদস্যরা নেই? নির্লজ্জের মতো ছবি তুলে যাচ্ছেন? আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত!”
সোশ্যাল মিডিয়ায় সানির এই ভিডিও মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে। আপাতত পরিবারের একটাই কামনা-ধর্মেন্দ্র দ্রুত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠুন।
