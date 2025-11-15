  2. বিনোদন

শাহরুখের নামে দুবাইয়ে তৈরি হলো বিলাসবহুল হোটেল

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
শাহরুখের নামে দুবাইয়ে তৈরি হলো বিলাসবহুল হোটেল
শাহরুখ খানের নামে দুবাইয়ে বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের নামে তৈরি হলো একটি বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান ‘দানুবে’ এই হোটেলটি নির্মাণ করেছে। ৫৬ তলার বহুতল ভবনের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহরুখ খানের মূর্তিও। দুই বাহু ছড়িয়ে নেওয়া আইকনিক সেই পোজে। হোটেলের নাম রাখা হয়েছে ‘শাহরুখজ দানুবে’।

শুক্রবার মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজেই হাজির ছিলেন কিং খান। নিজের নামে এমন হোটেল ও মূর্তি দেখে শাহরুখ খানের আবেগপ্রকাশ স্পষ্ট। তিনি বলেন, ‘আমার জীবনে অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু সিনেমা ছাড়া কোথাও আমার নাম এতটা দেখা যায়নি। এটি আমার জন্য সত্যিই অনেক বড় উপহার।’

আরও পড়ুন
কন্যার বাবা-মা হলেন রাজকুমার-পত্রলেখা
দিতিপ্রিয়ার অভিযোগে স্ক্রিনশট ফাঁস করলেন জীতু, বাড়ছে দ্বন্দ্ব

দানুবে সংস্থার চেয়ারম্যান রিজওয়া সজনের সঙ্গে শাহরুখ খানের আইকনিক পোজে ছবি তোলার মুহূর্তও দর্শক ও অনুরাগীদের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

কিং খান আরও বলেন, ‘আমি কখনো নিজেকে এভাবে ভাবিনি। বহু মানুষ এই শহরে বাড়ি তৈরির স্বপ্ন দেখেন, আর আমি যদি তাদের স্বপ্নের পথে এক অনুপ্রেরণা হতে পারি, এতে কি ক্ষতি আছে?’

জানা গেছে, আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে বহুতল ভবনটির নির্মাণকাজ শেষ হবে। ভবনের প্রবেশপথে থাকবে শাহরুখ খানের মূর্তি। টাওয়ারের প্রবেশদ্বারে থাকবে তার স্বাক্ষরযুক্ত একটি ভাস্কর্য। অনুরাগীরা এখানে এসে ছবি তুলতে পারবেন।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘চাঁদের আলো’ নির্মাতা শেখ নজরুল হাসপাতালে

‘চাঁদের আলো’ নির্মাতা শেখ নজরুল হাসপাতালে

কেটে বাদ দেওয়া হলো দীপিকার লিভারের একাংশ

কেটে বাদ দেওয়া হলো দীপিকার লিভারের একাংশ

ফিটনেস ধরে রাখার গোপন রহস্য ফাঁস করলেন পরীমনি

ফিটনেস ধরে রাখার গোপন রহস্য ফাঁস করলেন পরীমনি