২ সিনেমা হাতছাড়া হওয়ার পরও সিদ্ধান্তে অনড় দীপিকা

২ সিনেমা হাতছাড়া হওয়ার পরও সিদ্ধান্তে অনড় দীপিকা
এক নয়, পরপর দুই ছবিতে বাদ পড়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। প্রথমে নাগার্জুনা- প্রধান ‘স্পিরিট’, এরপর ‘কল্কি ২৮৯৮’-এর সিক্যুয়েল থেকেও বাদ দেওয়া হয় তাকে। আর এসবের পরই বলিউডজুড়ে শুরু হয় আলোচনা-সব কি তবে দীপিকার ‘৮ ঘণ্টা কাজ’-নীতির ফল?
সম্প্রতি হারপার্স বাজার ইন্ডিয়ার কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন অভিনেত্রী। জানালেন, মাতৃত্ব তার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে বলেই তিনি এই সিদ্ধান্তে অনড়।
দীপিকার কথায়, ‘মাতৃত্ব সত্যিই সবকিছু বদলে দিয়েছে। মা হওয়ার পর বুঝেছি, কাজ আর মাতৃত্ব একসঙ্গে সামলানো বাইরে থেকে যত সহজ মনে হয়, বাস্তবে তা নয়। নতুন মায়েদের কাজে ফেরার সময় আরও বেশি সমর্থন দরকার।’
৮ ঘণ্টার কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দীপিকা সাফ বলেন, ‘অতিরিক্ত কাজ করাকে আমরা স্বাভাবিক ভেবে নিয়েছি। কিন্তু দিনে ৮ ঘণ্টা কাজই যথেষ্ট-শারীরিক, মানসিক দুই দিক থেকেই। আপনি সুস্থ থাকলে তবেই সেরাটা দিতে পারবেন।’
তিনি আরও জানান, নিজের অফিসেও তিনি সোমবার থেকে শুক্রবার ৮ ঘণ্টা শিডিউল অনুসরণ করেন। পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব-দুইটাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষেও কথা বলেন তিনি।
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে কন্যা দুয়ার জন্মের পর কিছুদিন কাজ থেকে দূরে ছিলেন দীপিকা। পরে কাজে ফিরলেও দুই সিনেমায় তাকে বাদ দেওয়া হয়। তবে এতে দমে যাননি অভিনেত্রী। বরং নিজের নীতি, নিজের সীমারেখায় অটল থেকেছেন।
এখন তিনি ব্যস্ত শাহরুখ খানের সঙ্গে তার নতুন ছবি ‘কিং’-এর কাজে। পাশাপাশি আল্লু অর্জুনের বিপরীতে অ্যাটলি পরিচালিত AA22 × A6-এও অভিনয় করবেন তিনি। রয়েছে বেশ কিছু বড় ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনও।
সব মিলিয়ে- দুটি সিনেমা হাতছাড়া হলেও সিদ্ধান্তে অনড় দীপিকা, আর তাতেই আরও দৃঢ় হয়ে ফিরে আসছেন এ অভিনেত্রী।
