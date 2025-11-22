  2. বিনোদন

শুটিংয়ে গুরুতর আহত শ্রদ্ধা কাপুর

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০৭ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
শ্রদ্ধা কাপুর। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের মহারাষ্ট্রের বরেণ্য তামাশা শিল্পী বীথাবাঈ ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকারের জীবনভিত্তিক সিনেমা ‘এথা’র শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন শ্রদ্ধা কাপুর। চরিত্রের প্রস্তুতিতে মাসখানেক কঠোর অনুশীলনও করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই চরিত্রে ডুবে থেকে নাচের দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়েই বড় ধরনের দুর্ঘটনার মুখে পড়লেন বলিউড অভিনেত্রী। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘ইন্ডিয়ান টাইমস’ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বলিউড সূত্রে জানা গেছে, গত সপ্তাহে পরিচালক লক্ষ্মণ উতরেকর ‘এথা’র শুটিং শুরু করেন। কয়েক দিন সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চললেও এক নাচের দৃশ্যেই বিপত্তি ঘটে। বীথাবাঈয়ের বিখ্যাত লোকনৃত্য ‘লাবণী’র স্টেপ অনুশীলন করার সময় ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান শ্রদ্ধা। এতে তার বাঁ পায়ের আঙুল ভেঙে যায়।

‘লাবণী’ নৃত্যশৈলীর বিশেষত্বই হলো দ্রুত গতি ও ছন্দে নাচ করা। অজয়–অতুলের সুর করা একটি গানের সঙ্গে সেই নাচ প্র্যাকটিস করছিলেন শ্রদ্ধা। পরনে ছিল ভারী নওভারী শাড়ি, গা ভরা গয়না এবং বড় আকারের কোমরবন্ধ। এর মধ্যেই একপায়ে ভর করে নাচের একটি কঠিন ধাপ অনুশীলন করছিলেন তিনি। সেখানেই ঘটে দুর্ঘটনা।

জানা যায়, বীথাবাঈয়ের তরুণ বয়সের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রায় ১৫ কেজি ওজন বাড়িয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর। নতুন চেহারা, ভারী পোষাক এবং কঠিন নৃত্যশৈলী-সব মিলিয়ে ঝুঁকিটা আরও বেড়ে যায়। আহত হওয়ার পরক্ষণেই শুটিং বন্ধ করে দেন পরিচালক লক্ষ্মণ উতরেকর।

এরই মধ্যে ২৫২ কোটি রুপির মাদক মামলা নিয়ে অভিনেত্রীর ভাইয়ের ডাক পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধার এই চোট তার ব্যক্তিগত ও পেশাগত চাপ আরও বাড়িয়ে দিল।

