  2. বিনোদন

বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে রেগে যান অমিতাভ, কারণ জানালেন নির্মাতা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে রেগে যান অমিতাভ, কারণ জানালেন নির্মাতা
অমিতাভ বচ্চন। ছবি: সংগৃহীত

বিভিন্ন ধরনের বড় ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে অনেকবার কাজ করেছেন বলিউড মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন। তবে সেই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাঝেও এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যা আজও ভুলতে পারেন না পরিচালক আর. বাল্কি। সম্প্রতি সাইরাস সেসের পডকাস্টে সেই ঘটনাই তুলে ধরলেন তিনি-যেখানে বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে নিজের রাগ সামলাতে পারেননি বিগ বি।

বাল্কি জানান, বিজ্ঞাপনের ধরন ছিল খুবই সহজ। লনে বসে সংবাদপত্র পড়ছেন অমিতাভ বচ্চন। ঠিক তখনই গাড়ি চালিয়ে হাজির হবেন অভিষেক বচ্চন এবং বলবেন- ‘বাবা, আমার নতুন গাড়িটা দেখো।’ পরিকল্পনা অনুযায়ী রিহার্সেলও চলছিল। কিন্তু হঠাৎ শুটিংয় সেটে এসে দাঁড়ালো এক ছোট সাইজের গাড়ি-যা বিজ্ঞাপনের ব্রিফের সাথে মোটেই মিলছিল না।

পরিচালকের ভাষায়, গাড়িটিকে দেখেই অমিতাভ নিজের সংলাপ ভুলে যান। শুরু করেন গাড়ি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ। অভিষেক কিছুই বুঝতে না পারলেও বাল্কি বুঝে ফেলেন-এভাবে শুটিং চললে ব্র্যান্ডেরই ক্ষতি হবে।

এরপরই আসে আরও বিব্রত করানো মুহূর্ত। অভিষেক এসে স্বভাবিকভাবেই বলেন, ‘বাবা, আমার নতুন গাড়িটা দেখো।’ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে অমিতাভ বলে ওঠেন- ‘এটা কী বাজে কথা?’ সবকিছুই ক্যামেরায় ধরা পড়ে। বাল্কির মনে হয়েছিল-এ বিজ্ঞাপন এখানেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

যদিও তিনি কোম্পানিকে জানিয়ে সতর্ক করেছিলেন, তারপরও পরের দিন বিজ্ঞাপনটি লঞ্চ করা হয়। মানুষ অমিতাভ-অভিষেককে একসঙ্গে বিজ্ঞাপনে দেখে দারুণ উচ্ছ্বসিত হলেও গাড়ির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়নি। বুকিংও আসেনি প্রত্যাশামতো। সেদিনই বাল্কি বুঝেছিলেন-বিজ্ঞাপনটি বাতিলই করা উচিত ছিল।

আর. বাল্কি অমিতাভ ও অভিষেককে নিয়ে ‘চিনি’, ‘পা’, ‘শমিতাভ’ ও ‘ঘুমার’ সিনেমার মতো উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

আরও পড়ুন:
বিরল রোগে ভুগছেন ‘দঙ্গল’ অভিনেত্রী
আলিয়ার বিরুদ্ধে গল্প চুরির অভিযোগ

অমিতাভকে সামনে দেখা যাবে ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’র সিক্যুয়েলে। অন্যদিকে শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোন ও সুহানা খান অভিনীত ‘কিং’ সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন অভিষেক বচ্চন।

এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নিউইয়র্কের পার্কে একসঙ্গে কী করছেন জায়েদ খান-মাহি

নিউইয়র্কের পার্কে একসঙ্গে কী করছেন জায়েদ খান-মাহি

জানা গেলো ঢাকায় কোথায় কবে গাইবেন আতিফ আসলাম

জানা গেলো ঢাকায় কোথায় কবে গাইবেন আতিফ আসলাম

নতুন বছরেই আবার বিয়ে করবেন হিরো আলম, পাত্রী দেখছে পরিবার

নতুন বছরেই আবার বিয়ে করবেন হিরো আলম, পাত্রী দেখছে পরিবার