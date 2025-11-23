  2. বিনোদন

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঞ্জাবি গায়কের মৃত্যু, মেয়েকে নিয়ে ভিডিও ভাইরাল

প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
মেয়ের সঙ্গে হারমান সিধুর। ছবি: সংগৃহীত

দুঃসংবাদে শোকস্তব্ধ পাঞ্জাবি সংগীতাঙ্গন। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল জনপ্রিয় গায়ক হারমান সিধুর। তার মৃত্যুর খবরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে মেয়েকে নিয়ে করা তার শেষ ভিডিও পোস্টটি। আবেগঘন সেই মুহূর্ত দেখে ভক্তরা কাঁদছেন।

ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, শনিবার পাঞ্জাবের পাতিয়ালা থেকে মানসা ফেরার পথে সিধুর গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। তীব্র ধাক্কায় চুরমার হয়ে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এই শিল্পী। রেখে গেলেন স্ত্রী ও একমাত্র ছোট মেয়েকে।

দুর্ঘটনার খবর প্রকাশের পরই ভাইরাল হয় তার ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামের শেষ পোস্ট। সেখানে দেখা যায়-এক হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েকে একটি ফুল দিচ্ছেন সিধু। বেগুনি পোশাকে হাসিমুখে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে সেই স্নেহময় মুহূর্ত এখন হৃদয় ভেঙে দিচ্ছে অসংখ্য অনুরাগীর।

এদিকে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে তার বিধ্বস্ত গাড়ির দৃশ্যও। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সংঘর্ষের তীব্রতায় বাঁচার কোনো সুযোগই ছিল না। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

হারমান সিধু ‘পেপার ইয়া পেয়ার’ গানটির মাধ্যমে বিশেষ জনপ্রিয়তা পান। মিস পূজার সঙ্গে তাঁর এই গান আজও পাঞ্জাবি শ্রোতাদের প্রিয়। এছাড়া তার আরও জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে- ‘কোই চক্কর নাই’, ‘বেবে বাপু’, ‘বাব্বর শের’, ‘মুলতান ভার্সেস রাশিয়া’সহ একাধিক হিট ট্র্যাক।

অকালপ্রয়াত এই গায়কের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সংগীতপ্রেমীদের মাঝে।

