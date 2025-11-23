শহীদ পরিবারকে শাহরুখের স্যালুট, শান্তির ডাক দিলেন বাদশা
‘গ্লোবাল পিস অনার্স ২০২৫’–এ বক্তৃতা দিয়ে আবারও আলোচনায় বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এ আসরে তার দেওয়া বক্তব্যের ভিডিও এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে ২৬/১১ মুম্বাই হামলা, পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা এবং সাম্প্রতিক দিল্লির বোমা বিস্ফোরণে নিহত নিরীহ মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সাহসিকতার কথাও তুলে ধরেন।
ভাইরাল ভিডিওতে শাহরুখকে বলতে শোনা যায়, ‘২৬/১১, পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা এবং দিল্লি বিস্ফোরণে প্রাণ হারানো নিরীহ মানুষদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। সেই সঙ্গে শহীদ নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা।’
দেশরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের জন্য তিনি আবেগঘন কয়েকটি লাইনও আবৃত্তি করেন। শাহরুখ বলেন, ‘যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কী করেন-গর্বের সঙ্গে বলবেন, আমি দেশকে রক্ষা করি। যদি আপনার আয় জানতে চায়- হেসে বলবেন, আমি ১৪০ কোটি মানুষের আশীর্বাদ অর্জন করি। আর যদি কেউ জানতে চায় আপনি কি ভয় পান-তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলবেন, যারা আমাদের আক্রমণ করে, তারাই ভয় পায়।’
শহীদ পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেও ভোলেননি শাহরুখ খান। তিনি বলেন, ‘আমি স্যালুট জানাই সেই মায়েদের, যাদের গর্ভে জন্ম নিয়েছে এই সাহসী সন্তানরা। স্যালুট জানাই বাবাদের চেতনাকে, সঙ্গীদের শক্তিকেও।’
এরপর শান্তি ও মানবিকতার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। শাহরুখের ভাষায়, ‘ভারত কখনো মাথা নত করে না। কেউ আমাদের থামাতে পারেনি, পরাজিত করতে পারেনি, শান্তি কেড়ে নিতে পারেনি। কারণ এই দেশের (ভারতের) আসল সুপারহিরোরা-ইউনিফর্ম পরা বীররা-আমাদের পাহারা দেন।’
শান্তিকে উন্নত পৃথিবীর চাবিকাঠি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ‘শান্তির চেয়ে সুন্দর কিছু নেই। শান্তিতেই জন্ম নেয় উন্নত চিন্তা, দৃশ্যমান হয় অগ্রগতির পথ। তাই আসুন মানবতার পথে হাঁটি-জাতিভেদ, বৈষম্য ভুলে। আমাদের বীরদের ত্যাগ যেন কখনো বৃথা না যায়।’
শাহরুখের এই বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অনেকেই বলছেন- ‘এটাই সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ও মানবিক বক্তব্য।’
