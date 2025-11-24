ধর্মেন্দ্রর শেষ ভিডিও বার্তা ভাইরাল
বলিউডে নেমেছে গভীর শোকের ছায়া। কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র দেওল আর নেই। আজ (২৪ নভেম্বর) সকালে মুম্বাইয়ের নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই ‘হেভিম্যান অব বলিউড’। তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সহশিল্পী, অনুরাগী ও পুরো চলচ্চিত্রপাড়া।
গত মাসে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ধর্মেন্দ্রকে। অবস্থার অবনতি হলে তাকে নেওয়া হয় আইসিইউতে। টানা ১৬ দিনের চিকিৎসা শেষে ১২ নভেম্বর বাড়ি ফেরেন তিনি। সেসময় পরিবার জানিয়েছিল, ধর্মেন্দ্র মোটামুটি সুস্থ আছে এবং বাড়িতেই তার চিকিৎসা চলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ফিরলেন না। ৮৯ বছর বয়সে পর্দার মানুষটি বিদায় নিলেন চিরবিদায়ের দেশে।
ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন তার দুই পুত্র সানি দেওল ও ববি দেওল, স্ত্রী হেমা মালিনী, অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চনসহ বলিউডের অসংখ্য তারকা। সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে চলছে শোকের ঢেউ।
এদিকে অভিনেতার প্রয়াণের পর তার শেষ ইনস্টাগ্রাম পোস্ট আবারও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে তিনি দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন,‘সমস্ত ভাই-বোনদের, ছেলে-মেয়েদের দশেরার শুভেচ্ছা। ঈশ্বর আপনাদের দীর্ঘ সুস্থতা দিন, খুশি দিন, আর আপনারা নতুনভাবে জেগে উঠুন।’
ধর্মেন্দ্রর কণ্ঠে এই ইতিবাচক বার্তাটি এখন অনুরাগীদের আরও বেশি আবেগাপ্লুত করছে।
ধর্মেন্দ্রকে শেষবারের মতো বড়পর্দায় দেখা যাবে ‘ইক্কিস’ ছবিতে। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের নায়ক পিভিসি অরুণ খেতারপালকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই সিনেমা মুক্তি পাবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর।
‘শোলে’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘ফুল অউর পাথর’, ‘ধর্ম-অতর্ম’সহ অসংখ্য জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করে অমর হয়ে আছেন ধর্মেন্দ্র। তার অভিনয়, ব্যক্তিত্ব আর মানবিকতা আজও দর্শকদের মনে অমলিন হয়ে আছে।
বলিউড এক মহাতারকাকে হারাল। রেখে গেলেন স্মৃতির বিশাল আকাশ।
