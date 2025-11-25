জুবিনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে : আসামের মুখ্যমন্ত্রী

জুবিনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে : আসামের মুখ্যমন্ত্রী
ভারতের আসামের সংগীত-আইকন জুবিন গার্গের মৃত্যু নিয়ে আবারও চাঞ্চল্য। দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত এই ঘটনাকে ঘিরে এবার আরও বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তার দাবি, এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়, জুবিনকে ‘পরিকল্পিতভাবে হত্যা’ করা হয়েছে।
গত বুধবার (১৯ নভেম্বর) আসাম বিধানসভায় বিভিন্ন ইস্যুর পাশাপাশি উঠে আসে জুবিনের মৃত্যুর প্রসঙ্গও। বিরোধী দল ‘অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট’র বিধায়ক রফিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন, এত দিনেও এ ঘটনার বিচার নিশ্চিত করতে না পারা সরকারের ব্যর্থতা। তিনি বলেন, ‘অনেক কথা বলব, তবে জুবিন গার্গ যাতে বিচার পান, সেটা সবচেয়ে জরুরি। তিনি আসামবাসীর হৃদয়ে অবস্থান করেন।’
গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন জনপ্রিয় গায়ক। প্রথমে খবর আসে- ‘নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল’-এ অংশ নিতে গিয়ে সমুদ্রে গোসল করতে নামলে পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়। সিঙ্গাপুরের ময়নাতদন্ত রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছিল- কোনো ষড়যন্ত্র বা অপরাধের প্রমাণ নেই। তবে পরে মরদেহ দেশে পৌঁছানো মাত্রই তদন্তে নামে অসম পুলিশ। রাজ্যজুড়ে মোট ৬০টি মামলা হয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে।
ঘটনার রহস্য উদঘাটনে গঠন করা হয় বিশেষ তদন্তকারী দলও। এরই মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে উৎসবের আয়োজক শ্যামকানু মাহাতো, জুবিনের সহকারী সিদ্ধার্থ শর্মা, ব্যান্ড সদস্য শেখর জ্যোতি গোস্বামী ও অমৃতপ্রভা মহান্ত, তুতো ভাই সন্দীপন গার্গসহ তার দুই নিরাপত্তারক্ষী নন্দেশ্বর বোরা ও প্রবীণ বৈশ্যকে। তবে তদন্ত এখনো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি।
মুখ্যমন্ত্রীর নতুন মন্তব্যে তাই আরও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে- জুবিন গার্গের মৃত্যু কি সত্যিই দুর্ঘটনা, নাকি লুকিয়ে আছে অন্য কোনো চক্রান্ত? তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।
