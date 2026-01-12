‘ইন্ডিয়ান আইডল’ তারকা প্রশান্তর মৃত্যু নিয়ে যা বললেন তার স্ত্রী

‘ইন্ডিয়ান আইডল’ তারকা প্রশান্তর মৃত্যু নিয়ে যা বললেন তার স্ত্রী
ঘুমের মধ্যেই থেমে গেল ‘ইন্ডিয়ান আইডল’ খ্যাত গায়ক ও অভিনেতা প্রশান্ত তামাংয়ের জীবনযাত্রা। তার আকস্মিক মৃত্যুতে এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না অনুরাগীরা। সুস্থ একজন মানুষের এভাবে চলে যাওয়া ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠলেও, মৃত্যুকে ঘিরে কোনো রহস্য নেই বলেই স্পষ্ট করলেন তার স্ত্রী মার্থা।
স্বামীর শেষ মুহূর্তের কথা জানিয়ে মার্থা বলেন, ‘এটা স্বাভাবিক মৃত্যু। প্রশান্ত ঘুমের মধ্যেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমি তখন ঠিক তার পাশেই ছিলাম।’ তিনি আরও জানান, বিশ্বজুড়ে অগণিত অনুরাগীর কাছ থেকে সহানুভূতির বার্তা ও ফোন পাচ্ছেন তিনি। ‘চেনা-অচেনা অনেকেই ফুল পাঠিয়েছেন, আমাদের বাড়ির সামনে ভিড় করেছেন। তবে ওকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হলে হাসপাতালে আসতে হবে।’ বলেন মার্থা।
অনুরাগীদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রশান্তর স্ত্রী বলেন, ‘যেভাবে এতদিন তাকে মেসেজ, রিল আর গান শেয়ার করে ভালোবেসেছেন, সেভাবেই ভালোবাসতে থাকুন। তিনি সত্যিই একজন মহান মানুষ ছিলেন।’ তার কাতর আবেদন, ‘তার আত্মা যেন শান্তি পায়-এই প্রার্থনাই করুন সবাই।’
১৯৮৩ সালের জানুয়ারিতে দার্জিলিংয়ে জন্ম প্রশান্ত তামাংয়ের। ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি গভীর টান ছিল তার। পুলিশে চাকরি করতে করতেই মুম্বাইয়ে ‘ইন্ডিয়ান আইডল’র অডিশনের সুযোগ পান তিনি। ২০০৭ সালে প্রতিযোগিতাটি জিতে রাতারাতি গোটা দেশে পরিচিত হয়ে ওঠেন প্রশান্ত।
তবে সেই সাফল্যের পরপরই বিতর্কেও জড়ান তিনি। এক রেডিও জকির বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ঘিরে দার্জিলিং পাহাড়ে উত্তেজনা ছড়ায়। পৃথক গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রশান্তকে কেন্দ্র করেই বদলে যেতে শুরু করে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ। তখন পাহাড় প্রশাসনের অলিখিত নিয়ন্ত্রণ ছিল জিএনএলএফ নেতা সুবাস ঘিসিংয়ের হাতে, আর তার বিরোধী শক্তি হিসেবে উঠে আসছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং।
সব বিতর্কের মাঝেও নিজের ক্যারিয়ার থামাননি প্রশান্ত। বলিউডে প্লেব্যাকের পাশাপাশি নেপালি চলচ্চিত্র জগতেও জনপ্রিয়তা পান তিনি। অভিনেতা হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভারতের নানা প্রান্তে কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত বারবার ফিরে আসতেন নিজের দার্জিলিংয়ের বাড়িতেই, যেখানে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে ছিল তার সংসার।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে কফিনবন্দি হয়ে পৌঁছায় প্রশান্তর নিথর দেহ। সেই কফিন জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন মার্থা। পাহাড়ি এক ছেলের গলায় যে গান একদিন কোটি মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছিল, আজ তা থেমে গেছে-কিন্তু স্মৃতিতে ও সুরে বেঁচে থাকবেন প্রশান্ত তামাং।
এমএমএফ