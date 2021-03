যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে শাহরুখ খানের গান, ভাইরাল ভিডিও

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপকারিতা ও অপকারিতা দুটি দিকই রয়েছে। বিভিন্ন সময় নানা ভিডিও ভাইরাল হতে দেখা যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নানা প্লাটফর্মে। যার অনেকগুলো তারকাদের জন্য বিরক্তির কারণ হলেও অনেক সময় তারকাদের মুখে হাসিও ফুটে।

ঠিক এমনই এক ঘটনা ঘটে গেল বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের সঙ্গে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তরনজিৎ সিং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। সেখানে দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর কয়েকজন সদস্য শাহরুখের একটি সিনেমার গা্ন গাইছেন। গানটি হলো ২০০৪ সালে মুক্তি পাওয়া ‘স্বদেশ’ সিনেমার ‘ইয়ে জো দেশ হ্যায় তেরা’।

নৌবাহিনীর সদস্যদের গাওয়া গানের ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। নেটিজেনরা খুবই উপভোগ করছেন ভিডিওটি। আর শাহরুখ হয়ে পড়েছেন আবেগী।

মার্কিন নৌ-অপারেশনস (সিএনও) মাইকেল এম গিল্ডে এবং ভারতের রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিং সান্ধুর নৈশভোজের এই ভিডিও নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে টুইট করেছেন শাহরুখ। তিনি লেখেন, ‘অসংখ্য ধন্যবাদ, দারুণ এই ভিডিওটি শেয়ার করার জন্য।

ভিডিওটি আমাকে নস্টালজিক করে তুলেছে। গানটির স্রষ্টা এ আর রহমানকে আবারো ধন্যবাদ জানাই।’

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ বিরতির পর আবারো সিনেমায় ফিরেছেন শাহরুখ। বর্তমানে সিদ্ধার্থ আনন্দের ‘পাঠান’ সিনেমার শুটিং নিয়ে বেশ ব্যস্ত সময় সময় পার করছেন তিনি।

দেখুন ভিডিওটি :

'ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता! This is a friendship bond that cannot be broken ever.'



US Navy singing a popular Hindi tune @USNavyCNO 's dinner last night! pic.twitter.com/hfzXsg0cAr