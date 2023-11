রাশমিকার ‘ভাইরাল ভিডিও’ কাণ্ডে পাশে দাঁড়ালো সরকার

দক্ষিণী সিনেমার খ্যাতিমান নায়িকা রাশমিকা মান্দানার মুখ ব্যবহার করে ভাইরাল হওয়া ‘ডিপফেক এআই’ ভিডিও নিয়ে চারদিকে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। এখনো আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এমন পরিস্থিতিতে রাশমিকা বেশ বিব্রত হয়েছেন।

এ ঘটনায় রাশমিকার পাশে এরই মধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর দাঁড়িয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ক্ষতিকর ভুল তথ্য সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম দ্বারা মোকাবেলা করা প্রয়োজন।’

আরও পড়ুন: রাশমিকার ফেক ভিডিও ভাইরাল, চটেছেন অমিতাভ

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই, তাদের মধ্যে অমিতাভ বচ্চন অন্যতম।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। সেখানে দেখা যায়, কালো ডিপনেক ড্রেস পরে একটি লিফটে উঠছেন ‘পুষ্পা’ খ্যাত এ অভিনেত্রী।

PM @narendramodi ji's Govt is committed to ensuring Safety and Trust of all DigitalNagriks using Internet



Under the IT rules notified in April, 2023 - it is a legal obligation for platforms to



ensure no misinformation is posted by any user AND



ensure that when reported by… https://t.co/IlLlKEOjtd