ডিভোর্স হওয়ার দিনই অভিনেত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প

প্রকাশিত: ১০:১৯ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ব্রিটিশ অভিনেত্রী ও কমেডিয়ান এমা থম্পসন। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একবার তাকে ডেটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাকে ট্রাম্প একটি বাড়িতে গিয়ে রাতে ডিনার করতে বলেছিলেন।

এমা জানান, ‘আমার ফোন বাজল। আমি ভাবলাম কেউ মজা করছে। তখন বললাম, ‘আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?’ ভাবছিলাম হয়তো কাউকে দিকনির্দেশনা দরকার। তারপর ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন, ‘আমি চাই তুমি আমার সুন্দর বাড়িগুলোর একটায় থাকো, আর আমরা একসাথে ডিনার করব।’

এমা বলেন, ‘সেদিনই আমার ডিভোর্স সম্পূর্ণ হয়েছে। বুঝলাম হয়তো ট্রাম্পের কিছু লোক ভালো ডিভোর্স প্রাপ্ত মহিলাদের খুঁজছে। তাই তো আমার ট্র্যাকিং নম্বর নম্বর পেয়েছে! আমি এড়িয়ে গেছি। আমি চাইলে ট্রাম্পের সঙ্গে ডেট করতে পারতাম।’

‘আমি হয়তো আমেরিকার ইতিহাসও বদলে দিতে পারতাম’- দাবি করেন এমা থম্পসন।

রাজনীতির ওপর হাস্যরসাত্মক মন্তব্য করতে কখনো ভয় পাননি এমা থম্পসন। তিনি বলেন, ‘আমি মার্গারেট থ্যাচার আর হারপিস নিয়ে মজা করেছি। জানো, হারপিস হলো এমন এক রোগ যা সুরক্ষিত না থাকা সেক্স থেকে সহজে হয়। আমি বলেছি, থ্যাচার আর হারপিস দুইটিই মুছে ফেলা খুব কঠিন, যা আজও সত্য।’

সম্প্রতি এমা থম্পসন লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবে ‘লেপার্ড ক্লাব অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি প্রায় প্যারালাইসিস হওয়ার মতো অবস্থা অনুভব করেছি। অবাক আর আনন্দিত ছিলাম।’

এই পুরস্কার পান ব্রায়ান কার্ক পরিচালিত ‘ডেড অফ উইন্টার’ ছবির একটি বিশেষ প্রদর্শনীর পর।

