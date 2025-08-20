যে কারণে ক্ষোভ ঝাড়লেন অভিনেত্রী

যে কারণে ক্ষোভ ঝাড়লেন অভিনেত্রী
হলিউডের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ‘বেসিক ইনস্টিংক্ট’। এ ছবিতে অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় এসেছিলেন শ্যারন স্টোন। সুপারহিট ছবিটির রিবুট তৈরির ঘোষণা দিয়েছে আমাজন এমজিএম স্টুডিও ও মূল ছবির চিত্রনাট্যকার জো এস্তেরহাস।
তবে ছবির কিংবদন্তি নায়িকা শ্যারন স্টোন এতে ফিরছেন এমন সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। সম্প্রতি টুডে অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘যা খুশি করেন, শুভকামনা!’
তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রজেক্টটি নিয়ে আগ্রহ নেই তার। বরং বিরক্ত তিনি। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি যে ছবিতে ছিলাম যদি এর পরিণতি সেরকম হয়, তাহলে শুধু বলতে পারি আমি জানি না কেন আপনারা আবার এটি বানাবেন। তবে যদি সত্যি তাই করতে চান, করুন। শুভকামনা।’
এখানে তিনি ইঙ্গিত দেন ২০০৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বেসিক ইনস্টিংক্ট ২’ ছবির দিকে। সেটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়। সমালোচকদের কাছ থেকেও তীব্র সমালোচনা পায়। সেজন্যই স্টোন চান না নতুন কিছু করে একটি সফল কাজকে বারবার সমালোচিত করতে।
কথোপকথনের এক পর্যায়ে অনুষ্ঠান সঞ্চালক ক্রেইগ মেলভিন তার স্পষ্টভাষিতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলে স্টোন বলেন, তিনি আর অন্যের ভাবনার তোয়াক্কা করেন না। তার ভাষ্য, ‘আমি এমন এক পর্যায়ে আছি যেখানে আমি একবার অবসর নিয়েছি, কয়েকবার মৃত্যুর মুখ থেকেও ফিরে এসেছি। এখন আর কী করবে? আমাকে আবার মেরে ফেলবে? তবে চেষ্টা করুক।’
১৯৯২ সালে পল ভেরহোভেন পরিচালিত ‘বেসিক ইনস্টিংক্ট’ মুক্তি পায়। থ্রিলার ঘরানার এই ছবিতে মাইকেল ডগলাস অভিনয় করেন এক গোয়েন্দার চরিত্রে আর স্টোন ছিলেন লেখিকা ক্যাথরিন ট্রামেল চরিত্রে। এই চরিত্রটি হত্যাকাণ্ডের মূল সন্দেহভাজন।
ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৩৫২.৯ কোটি ডলার আয় করে সে বছরের চতুর্থ সর্বোচ্চ আয়ের চলচ্চিত্রে পরিণত হয়। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি ২০০৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বেসিক ইনস্টিংক্ট ২’। তাই এ সিনেমা নিয়ে কোনো নতুন আয়োজন চান না শ্যারন স্টোন।
এলআইএ/এএসএম