নতুন গল্পে ফিরছে ‘উইকেড’, ট্রেলারে চমক
প্রথম পর্বের বিশাল সাফল্যের পর নতুন গল্পে ফিরছে ‘উইকেড’। মিউজিক্যাল চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য এটি হতে যাচ্ছে দারুণ সুখবর। জনপ্রিয় ব্রডওয়ে মিউজিক্যালের ২০২৪ সালের চলচ্চিত্র অভিযোজনের সিক্যুয়েল ‘উইকেড: ফর গুড’-এর চূড়ান্ত ট্রেলার প্রকাশ করেছে ইউনিভার্সাল। চলচ্চিত্রটি আগামী ২১ নভেম্বর বিশ্বব্যাপী সিনেমা হলে মুক্তি পাবে।
সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে ছবিটির ট্রেলার। নেটিজেনরা এই ট্রেলার দেখে নতুন ঝলক এবং চমক নিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতেছেন।
ট্রেলারে দেখা যায় প্রথমবারের মতো ডরোথি, টিনম্যান, স্কেরক্রো এবং কাওয়ার্ডলি লায়নের ঝলক। সিনেমার কাহিনি মূলত ওজের দেশে, ডরোথি ক্যানসাস থেকে আসার আগে ও পরে ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। দ্বিতীয় পর্বের গল্পে এলফাবা ও গ্লিন্ডার বন্ধুত্বের পরীক্ষা, পশ্চিমের উইকড উইচ এবং উত্তরের গুড উইচ হিসেবে তাদের নতুন পরিচয় দেখানো হবে। সেইসঙ্গে তাদের কাজের পরিণতি কীভাবে পুরো ওজকে পরিবর্তন করবে তাও তুলে ধরা হবে।
সিনেমায় এলফাবা ও গ্লিন্ডার চরিত্রে ফিরছেন সিনথিয়া এরিভো ও অ্যারিয়ানা গ্র্যান্ডে। এছাড়াও রয়েছেন জোনাথান বেইলি, মিশেল ইয়ো, মারিসা বোডে, এথান স্লেটার, বাওয়েন ইয়াং এবং ব্রনউইন জেমস।
পরিচালক হিসেবে পুনরায় থাকছেন জন এম. চু, আর স্ক্রিপ্ট লিখেছেন উইনি হোলজম্যান ও ডানা ফক্স।
প্রথম ‘উইকেড’ ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৭৫৬ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। এটি সর্বকালের সর্বাধিক আয়কারী ব্রডওয়ে অভিযোজন হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে। ছবিটি দশটি অস্কার মনোনয়ন পেয়েছিল এবং পোশাক ডিজাইনে অস্কারও জিতেছিল। সেই সাফল্যের রেশ দ্বিতীয় পর্বেও বজায় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।
