মেসির দেশ আর্জেন্টিনা অস্কারে পাঠাচ্ছে যে সিনেমা

প্রকাশিত: ১০:০৯ এএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মেসির দেশ আর্জেন্টিনা থেকে অস্কারে লড়বে ‘বেলেন’

ফুটবল জাদুকর মেসির দেশ আর্জেন্টিনা আসন্ন অস্কারের জন্য চলচ্চিত্র বাছাই করেছে। ডলোরেস ফোঁনজির পরিচালিত এবং অভিনীত চলচ্চিত্র ‘বেলেন’-কে দেশের প্রতিনিধি হিসেবে অস্কারের আন্তর্জাতিক বিভাগের জন্য নির্বাচন করেছে। এছাড়াও ছবিটি স্পেনের গোয়া পুরস্কারের প্রতিযোগিতার জন্যও নির্বাচিত হয়েছে।

‘বেলেন’ সম্প্রতি সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বপ্রিমিয়ার দেখানো হয়। সেখানে দর্শকরা সাত মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে প্রশংসা জানিয়েছিলেন সিনেমাটিকে।

ডলোরেস ফোঁনজির পরিচালনায় এটি দ্বিতীয় চলচ্চিত্র। এর কাহিনিতে দেখা যাবে জুলিয়েটা নামের এক তরুণী নারীর গল্প। যিনি গর্ভপাতের পর কারাগারে বন্দী হন। আরেক প্রধান চরিত্র হলো সাহসী আইনজীবী সোলেদাদ দেজা। তিনি ন্যায়ের লড়াই করতে সাহস পান। ফোঁনজিই নিজে সোলেদাদ দেজার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

চলচ্চিত্রের গল্প তুকুমান প্রদেশে প্রেক্ষাপট হয়েছে। সেখানে জুলিয়েটার বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় আনে এবং নারীর অধিকার সংক্রান্ত দেশের আইনের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। মূল চরিত্রের পরিচয় গোপন রাখার জন্য তাকে ‘বেলেন’ নাম দেওয়া হয়।

অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওস এবং কেএন্ডএস ফিল্মস নির্মাণ করেছে সিনেমাটি। এর আগে তারা ‘ওয়াইল্ড টেলস’ এবং ‘দ্যা ইটারনাউট’র মতো আন্তর্জাতিকভাবে সাফল্য পাওয়া সিনেমা উপহার দিয়েছে। অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওসের আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান জাভিয়েরা বালমাসেদা বলেন, ‘এই নির্বাচনের মানে শুধুমাত্র আমাদের চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি নয় বরং আমরা যেসব কাহিনী তুলে ধরেছি তাদের সম্মান জানানোর প্রচেষ্টা। আমরা সত্যিকারের এবং হৃদয়ঙ্গম গল্প বলেছি, এবং এটি যে এত প্রশংসিত হলো, তা আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।’

আন্তর্জাতিক অস্কারের জন্য চূড়ান্ত পাঁচটি মনোনয়ন ঘোষণা করা হবে আগামী ২২ জানুয়ারি। ৯৮তম অস্কারের আসরটি বসবে আসছে বছরের ১৫ মার্চ।

