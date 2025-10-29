রক অ্যান্ড রোল হল অব ফেমে যোগ দিচ্ছেন জিম ক্যারি
এবারের রক অ্যান্ড রোল হল অব ফেমে যোগ দিচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা ও কমেডিয়ান জিম ক্যারি। আগামী ৮ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হবে এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন। সেখানে উপস্থিত থাকবেন সংগীত ও চলচ্চিত্র অঙ্গনের অসংখ্য তারকা।
সম্প্রতি আয়োজকদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ১৭ জন নতুন অতিথির নাম। তারা এবারের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বিশেষ হিসেবে। তাদের মধ্যে রয়েছেন জিম ক্যারিও। আরও আছেন জনপ্রিয় গায়িকা জ্যানেল মোনে, ন্যাথানিয়েল রাটেলিফ, এভ্রিল লাভিন, ব্রায়ান অ্যাডামস, ডোনাল্ড গ্লোভারসহ আরও অনেকে।
প্রতিবছরের মতো এবারও আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়নি কোন তারকা কোন ভূমিকায় থাকবেন। গান পরিবেশন করবেন নাকি উপস্থাপনা করবেন। ফলে অনুষ্ঠান নিয়ে ভক্তদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বাড়তি আগ্রহ ও কৌতূহল।
রক অ্যান্ড রোল হল অব ফেমের এবারের আসরে যেসব তারকা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন সিন্ডি লওপার, ব্যাড কোম্পানি, জো ককার, সাউন্ডগার্ডেন, আউটকাস্ট ও হোয়াইট স্ট্রাইপস। এছাড়া বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন সল্ট এন পেপা ও ওয়ারেন জিভন (সংগীত প্রভাব বিভাগে) এবং থম বেল, নিকি হপকিনস ও ক্যারল কাই (সংগীত উৎকর্ষ বিভাগে)।
রক অ্যান্ড রোল হল অব ফেমের ৪০তম এই আসর সরাসরি সম্প্রচারিত হবে ডিজনি প্লাসে যুক্তরাষ্ট্রের সব অঞ্চলে। নববর্ষে এটি এবিসি চ্যানেলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আকারে প্রচার করা হবে এবং পরদিন দেখা যাবে হুলুতে।
