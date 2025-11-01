৭০ বছরে বাবা হয়ে চমকে দিলেন অভিনেতা

৭০ বছরে বাবা হয়ে চমকে দিলেন অভিনেতা
‘গোল্ডেন গ্লোব’জয়ী মার্কিন অভিনেতা কেলসি গ্রামার ৭০ বছর বয়সে বাবা হয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। চতুর্থ স্ত্রী কেট ওয়াশের গর্ভে এক পুত্রসন্তানের বাবা হলেন তিনি। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে ক্রিস্টোফার। এ নিয়ে গ্রামারের মোট সন্তান সংখ্যা দাঁড়াল আটে।
হলিউডজুড়ে এখন আলোচনায় কেলসির এই খবর। অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে মজা করে লিখেছেন, ‘কেলসি অভিনয়ে যেমন চমক দেখান জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েও তেমনই অবাক করেন।’
কেলসি গ্রামার ও কেট ওয়াশের দাম্পত্য জীবন শুরু হয় ২০১১ সালে। তাদের আরও তিন সন্তান রয়েছে ফেইথ (১২), গ্যাব্রিয়েল (১০) এবং জেমস (৮)। এর আগে অভিনেতার তিনটি বিয়ে হয়েছিল। প্রথম স্ত্রী ডোরিন অল্ডারম্যানের সঙ্গে তার কন্যা স্পেন্সার, ব্যারি বাকনারের সঙ্গে গ্রিয়ার এবং তৃতীয় স্ত্রী ক্যামিল ডোনাটাচির সঙ্গে আছে দুই সন্তান ম্যাসন ও জুড।
১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট থমাসে জন্মগ্রহণ করেন কেলসি। আশির দশকের শুরুতে অভিনয় জগতে পা রাখেন তিনি। টেলিভিশন সিরিজ ফ্রেজারের ডা. ফ্রেজিয়ার ক্রেন চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।
দীর্ঘ চার দশকের ক্যারিয়ারে এই অভিনেতা অর্জন করেছেন ছয়টি এমি অ্যাওয়ার্ড, একটি স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড অ্যাওয়ার্ড এবং একটি টনি অ্যাওয়ার্ড (প্রযোজক হিসেবে)।
সত্তর বছর বয়সে নতুন করে পিতৃত্বের আনন্দ উপভোগ করছেন কেলসি। বয়সকে হার মানানো এই তারকার জীবন যেন প্রমাণ করছে স্বপ্ন দেখতে ও নতুন অধ্যায় শুরু করতে বয়স কোনো বাধাই নয়।
