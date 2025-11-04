রহস্যময় ভিডিওতে নতুন অ্যাভেঞ্জার্স নিয়ে উত্তেজনা

  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ ছবির পরিচালক জো ও অ্যান্থনি রুশো আবারও ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল ছড়িয়েছেন। সম্প্রতি তারা সামাজিক মাধ্যমে একটি রহস্যময় ভিডিও প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা গেছে দুজনকে আয়রন ম্যান ও ডক্টর ডুমের মুখোশ পরে একটি জনপ্রিয় ট্রেন্ডে অংশ নিতে।

ভিডিওটি শেয়ার করেছে রুশো ভাইদের প্রযোজনা সংস্থা এজিবিও স্টুডিও।

দর্শকরা ধারণা করছেন, এটি আসন্ন ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ সিনেমারই কোনো গোপন ইঙ্গিত। অনেকেই মনে করছেন, হয়তো সিনেমাটিতে আয়রন ম্যান ও ডক্টর ডুমের মধ্যে গভীর কোনো সম্পর্ক দেখানো হবে।

রুশো ভাইদের আগেও এমন রহস্যময় টিজার প্রকাশের ইতিহাস রয়েছে। এবারও তারা সরাসরি কিছু না জানিয়ে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ নিয়ে মার্ভেলপ্রেমীদের মধ্যে জোর জল্পনা চলছে।

সবচেয়ে আলোচিত ধারণাটি হলো, ডক্টর ডুম আসলে আয়রন ম্যানেরই এক বিকল্প রূপ বা ভ্যারিয়েন্ট হতে পারেন। এই কারণেই নাকি আবারও মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে ফিরছেন রবার্ট ডাউনি জুনিয়র। তবে এবার তিনি থাকবেন খলনায়কের চরিত্রে।

‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ মুক্তি পেতে যাচ্ছে ২০২৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর। ছবিটিতে রবার্ট ডাউনি জুনিয়রের সঙ্গে আরও থাকছেন ক্রিস হেমসওর্থ, অ্যান্থনি ম্যাকি, ফ্লোরেন্স পিউ ও পেদ্রো পাসকালসহ মার্ভেল বিশ্বের একঝাঁক তারকা।

এজিবিও স্টুডিওর প্রকাশিত ভিডিওটি মার্ভেল ভক্তদের মনে নতুন উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয়, সত্যিই কি ডক্টর ডুমের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছেন আয়রন ম্যান নিজেই!

এলআইএ/এএসএম

