মৃত্যুর পরও থামছেন না মাইকেল জ্যাকসন
পপস্টার মাইকেল জ্যাকসন। গানে গানে দুনিয়া মাতিয়েছেন তিনি। তার বহু গান কালজয়ী হয়ে আছে। অমরত্ব পেয়েছেন শিল্পীও। ২০০৯ সালের ২৪ জুন তিনি মারা গেছেন। চোখের দেখায় তিনি নেই কয়েক বছর হয়ে গেল। তবে তাকে ঘিরে আবেদন ফুরায়নি একচুল। এখনো তার গানে উন্মাদনা নামে। তার গান গেয়ে দর্শক মাতিয়ে চলেছেন বহু শিল্পী।
এক জীবনে অসংখ্য সাফল্য ও স্বীকৃতি নিজের করে নিয়ছেন মাইকেল জ্যাকসন। এবার গড়লেন আরও এক কীর্তি। ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি দশক ধরে বিলবোর্ডে সেরা দশে জায়গা করে নেয়া গানের শিল্পী হিসেবে নাম লিখিয়েছেন তিনি। ভ্যারাইটি তাদের এক প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করেছে।
তারা বলছে, মাইকেল জ্যাকসনের জনপ্রিয় গান ‘থ্রিলার’ চলতি বছরের হ্যালোইনের মৌসুমে ‘হট ১০’ তালিকায় উঠে এসে আবারো বিলবোর্ডে সাফল্যের নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। মৃত্যুপরবর্তী এই অর্জন মাইকেলের সংগীত জীবনের মর্যাদা আরও বাড়িয়েছে।
সেই ১৯৮২ সালে প্রকাশ হয়েছিল গানটি। এখন পর্যন্ত ক্লাসিক গানটি লুমিনেট অনুসারে ১৪ মিলিয়ন স্ট্রিম এবং ৯.৩ মিলিয়ন রেডিও শ্রোতা অর্জন করেছে। ৩২ নং স্থান থেকে উঠে এসে ‘থ্রিলার’ ১০ নং স্থানে পৌঁছেছে। বিলবোর্ডে সেরা দশের তালিকায় এটি ১৯৮২ সালে ৪ নম্বরেও ছিল।
এই অর্জনের মাধ্যমে মাইকেল জ্যাকসন হলেন প্রথম শিল্পী যিনি ছয়টি আলাদা দশকে সেরা দশে গান নিয়ে যেতে পেরেছেন। তার গান বিলবোর্ডে ১৯৭০, ১৯৮০, ১৯৯০, ২০০০, ২০১০ এবং এখন ২০২০-এর দশকে সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছে। এই সাফল্যে তিনি অ্যান্ডি উইলিয়ামসকে পেছনে ফেলেছেন। অ্যান্ডি ২০১২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পাঁচ দশকে টপ ১০ তালিকায় স্থান দখল করেছিলেন।
বলে রাখা ভালো, মাইকেল জ্যাকসন প্রথমবার ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে ‘গট টু বি দেয়ার’ গান দিয়ে হট ১০-এ একক শিল্পী হিসেবে প্রবেশ করেন। তার ক্যারিয়ারে ৩০টি টপ ১০ হিট রয়েছে। তার মধ্যে ১৩টি প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই সপ্তাহের আগে তার শেষ টপ ১০ উপস্থিতি ছিল ২০১৮ সালে ড্রেকের ‘ডোন্ট ম্যাটার টু মি’ গানে।
জানা গেছে, মাইকেলের গান নিয়ে নতুন করে উন্মাদনাটা শুরু হয়েছে অ্যান্টোইন ফুকুয়া পরিচালিত তার বায়োপিক ‘মাইকেল’র ট্রেলার প্রকাশের পর। ছবিটি আগামী বছরের ২৪ এপ্রিল মুক্তি পেতে যাচ্ছে। বিশ্বখ্যাত সুপারস্টার মাইকেলের ‘কিং অফ পপ’-এ পরিণত হওয়ার যাত্রা তুলে ধরবে এই সিনেমা। শিল্পীর জীবন ও স্থায়ী প্রভাবের অন্তর্নিহিত দিকটি দেখাবে।
