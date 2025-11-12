গায়ের রং কালো বলে কটাক্ষ করায় পাকিস্তানি সুন্দরীর কড়া জবাব

গায়ের রং কালো বলে কটাক্ষ করায় পাকিস্তানি সুন্দরীর কড়া জবাব
থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এ বছরের মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্ব করছেন রোমা রিয়াজ। সম্প্রতি তার শরীরের রঙ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের নেটিজেনরা নানা কটাক্ষ করে যাচ্ছেন তাকে। তার জবাবে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন রোমা। তিনি দাবি করেছেন, তার গায়ের রঙ পাকিস্তানের মাটির মতো। তিনি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। যারা তার সমালোচনা করছেন তাদের উচিত নয় দেশের অসম্মান করা।
রোমা জানিয়েছেন, এই ধরনের মন্তব্যের মূল কারণ হলো রঙের প্রতি পক্ষপাত। সমাজে বহু ক্ষেত্রে ফর্সা ত্বককে বেশি প্রশংসা করা হয় এবং মানুষ তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও বংশপরম্পরা ভুলে যায়। রোমা বলেন, তিনি মূলত পাকিস্তানি। তার শিকড়, মূল্যবোধ এবং ত্বকের প্রতিটি রঙেই। তিনি আরও বলেন, তার ত্বক সেই নারীদের মতো যারা পাকিস্তানের পরিবার, বাড়ি ও দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।
তিনি বলেন, ‘আমি গর্বের সঙ্গে পাকিস্তানকে উপস্থাপন করি। তবে আমি দক্ষিণ এশিয়ার সেই নতুন প্রজন্মকেও প্রতিনিধিত্ব করি যারা সমাজের তৈরি সংকীর্ণ মানদণ্ডে ফিট হয় না।’
রোমা রিয়াজ পাকিস্তানি দর্শকদের উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষায় বলেন, কেন মানুষ নিজেদের দেশের মানুষকে ঘৃণা করে তা তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি বলেন, ‘আমি সবসময় গর্বের সঙ্গে বলি যে আমাদের দেশের মানুষই আমাদের দেশের সবচেয়ে মূল্যবান ধন। অথচ একই মানুষ আমাকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করে।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের একটি ইতিবাচক চিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। তাই অনুগ্রহ করে আমার প্রচেষ্টা বৃথা যেতে দেবেন না। প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। কিন্তু যদি ভালো কিছু না বলতে পারলে পাকিস্তানের অসম্মান হয় এমন কিছুই বলবেন না।’
রঙের প্রতি পক্ষপাত পাকিস্তানি সমাজে এখনো একটি বড় সমস্যা। ত্বকের রঙের কারণে মানুষ প্রায়শই অসম বিচার করেন। রোমা রিয়াজ প্রকাশ্যে এই সংকীর্ণ মানসিকতার বাইরে এসে নিজের ত্বক, সংস্কৃতি এবং ভাষাকে গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।
একই সঙ্গে তিনি শাড়ি পরার সিদ্ধান্তের পক্ষেও স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘শাড়ি হলো শালওয়ার কামিজের মতোই পাকিস্তানি এবং আমাদের ঐতিহ্য। এগুলো পরিবর্তিত বা মুছে ফেলা যাবে না।’
রোমার এই বক্তব্য সমাজকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, যে সুন্দরী নারীকে তার ত্বকের রঙের জন্য সমালোচনা করা অসম এবং নেতিবাচক মনোভাব ছড়ানো বন্ধ করার সময় এসেছে।
