সালমানের পরিবারে শোকের ছায়া

সালমানের পরিবারে শোকের ছায়া
বলিউড সুপার স্টার সালমান খানের পরিবারে শোকের ছায়া। কারণ সালমানের পাশে ছায়ার মতো থাকা দেহরক্ষী শেরার জীবনে গভীর শোক নেমে এসেছে। মারা গেছেন তারা বাবা। শেরাও সালমানের পরিবারের একজন সদস্যের মতো।
শেরার বাবা সুন্দর সিং জলির বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। সুন্দর সিংয়ের শেষকৃত্য মুম্বাইয়ের আন্ধেরি পশ্চিমের ওশিওয়ারা শ্মশানে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।
সুন্দর সিং জলি অনেক বছর ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। অনেক দিন ধরেই তার শরীরে বাসা বেঁধে ছিল এ মরণব্যাধী। সালমান খানের দেহরক্ষী শেরার বাবা সুন্দর সিং জলি গত বেশ কয়েক বছর ধরে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন।
ভারতীয় গণমাধ্যমকে শেরা তার বাবার মৃত্যুর খবর জানিয়ে বলেন, বাবার শেষযাত্রা আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় আন্ধেরির ওশিওয়ারায় তাদের বাসভবন থেকে শুরু হবে।
এক বিবৃতিতে শেরা সবাইকে জানান যে, ‘আমার বাবা শ্রী সুন্দর সিং জলি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি সবাইকে ছেড়ে পরলোকে গমন করেছেন। তার শেষযাত্রা বিকেল ৪টায় আমাদের বাসভবন ১৯০২, দ্য পার্ক লাক্সারি রেসিডেন্সেস, লোখণ্ডওয়ালা ব্যাক রোডের কাছে, ওশিওয়ারা, আন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বাই থেকে শুরু হবে।’
চলতি বছরই বাবার শেষ জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন শেরা। বছরের শুরুতে শেরা তার বাবার জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন। তার ৮৮তম জন্মদিন উদযাপনে শেরা একটি পোস্ট শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘আমার ঈশ্বর, আমার বাবা, আমার অনুপ্রেরণা, সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিকে ৮৮তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমার যা কিছু শক্তি আছে তা তোমার কাছ থেকেই আসে। আমি তোমাকে সব সময় খুব ভালোবাসবো বাবা’।
এমএমএফ/জিকেএস