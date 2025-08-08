বলিউড অভিনেত্রী হুমা কুরেশির ভাই খুন
বলিউডে আবারও দুর্ঘটনার খবর। অভিনেত্রী হুমা কুরেশির চাচাতো ভাই আসিফ কুরেশিকে খুন করা হয়েছে। এ ঘটনায় এরই মধ্যে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। খুনের অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ১০টায় আসিফ দুই ব্যক্তিকে তাদের দুই চাকার গাড়ি সরিয়ে রাখতে বলেছিলেন।
জানা গেছে, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাকে কেন্দ্র করে আসিফ কুরেশি খুন হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায়। আসিফের বয়স হয়েছিল ৪২।
আসিফের বাড়ির ঠিক সামনেই তারা বাইকটি রেখেছিলেন বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। তারপর হাতাহাতি শুরু হয়। কিছুক্ষণ পরে তারা এলাকা ছেড়ে চলে যান। তবে আবার ফিরে এসে আসিফকে হুমকি দিতে থাকেন। তারপরেই নাকি হুমার ভাইকে হত্যা করেন তারা।
আসিফের মুরগির মাংসের ব্যবসা রয়েছে। পরিবারে রয়েছে তার দুই স্ত্রী। জানা যাচ্ছে, এর আগেও গাড়ি রাখার জায়গাকে কেন্দ্র করে সমস্যায় জড়িয়েছেন আসিফ।
হুমার ভাইয়ের এক স্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘রাত নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার দিকে এক প্রতিবেশী আমাদের বাড়ির সামনে একটি বাইক রেখে যায়। আমার স্বামী আসিফ, তাদের অনুরোধ করে বাইকটি সরিয়ে দিতে। তারপরেই আসিফের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। প্রথমে ওরা চলে গেলেও, পরে ফিরে এসে ফের হুমকি দিতে থাকে।’
হুমকি দিয়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই প্রতিবেশী ব্যক্তি তার ভাইকে নিয়ে আসেন এবং আসিফকে কোপাতে থাকেন বলে অভিযোগ প্রথম স্ত্রী শাহিনের। তিনি বলেছেন, ‘আমি আমার দেওরকে ডেকে পাঠাই। তবে তিনি আসার আগেই আসিফের শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল।’ এ বিষয়ে অভিনেত্রী হুমা কুরেশির পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এমএমএফ/জিকেএস