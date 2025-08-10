‘প্রেম ছাড়া বাঁচি না’, ছেলের জন্মদিনে পরীমনি
চিত্রনায়িকা পরীমনির ছেলে শাহীম মুহাম্মদ পুণ্যর ছেলের জন্মদিন আজ (১০ আগস্ট)। আয়োজনের কোনো কমতি রাখছেন না তিনি। গত বছর ‘সুন্দরবন’ থিমে ছেলের জন্মদিন উদযাপন করেন। এবারও নিজের পছন্দের মানুষদের নিয়ে পুণ্যর জন্মদিন পালন করছেন তিনি।
পুণ্যর জন্মদিন উপলক্ষে নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেছেন পরীমনি। তাতে তিনি লিখেছেন, ১০/০৮/২০২৫! আজ আমার ছেলের তৃতীয় জন্মদিন। কি ভাবে সময় চলে যাচ্ছে। বাচ্চা আমার জীবনে আসার পর থেকে আর টেরই পাই না। এখন শুধু বাঁচতে চাই। শুধুই বাঁচতে চাই ওদের সাথে। আপনাদের ভালোবাসায় দোয়ায় রাখবেন ওদের। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। হ্যাপি বার্থ ডে বাজান। আমার জীবনের ডানা। আই লাভ ইউ।
কয়েক ঘণ্টা পরে পরীমনি আরেকটি পোস্টে লিখেছেন, ‘আমি প্রেম ছাড়া বাঁচি না, মরে তো যাই না।’
২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর চিত্রনায়ক শরীফুল রাজ ও পরীমনি বিয়ে করেন। সে ২০২১ সালে গুণী নির্মাতা গিয়াস উদ্দিন সেলিমের নির্মিত চলচ্চিত্র ‘গুণিন’ সিনেমার শুটিং সেটে তাদের পরিচয় হয়। সেই থেকে প্রেম ও পরিণয়। এরপর ২০২২ সালের জানুয়ারিতে পারিবারিকভাবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন তারা।
আরও পড়ুন:
- যে সবার, সে আসলে কারোরই না : পরীমনি
- তিনটা রাত কীভাবে পার করেছি আমি শুধু জানি: পরীমনি
- দত্তক মেয়েকে কি ফিরিয়ে দিয়েছেন পরীমনি, দিলেন কড়া জবাব
রাজের সঙ্গে সংসারজীবনের ১০ মাসের মাথায় পরীমনির কোলজুড়ে আসে সন্তান। এর এক দিন পর ছেলের ছবিসহ নাম প্রকাশ করেন নায়িকা। তিনি জানান, রাজের সঙ্গে মিল রেখে ছেলের নাম রেখেছেন ‘শাহীম মুহাম্মদ রাজ্য’। তবে পরে পরীমনি আরও দুইটি নাম রেখেছেন পদ্ম, পুণ্য।
শরিফুল রাজের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙনের পর পরীমনি তার সন্তানের জন্য হয়ে উঠেছেন ‘ওয়ান ম্যান আর্মি’। পরে একটি কন্যা সন্তান দত্তক নেন পরী। নাম রাখা হয়- সাফিরা সুলতানা প্রিয়ম। রাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ছেলে পুণ্য ও কন্যা প্রিয়মকে সঙ্গে নিয়েই কাটছে অভিনেত্রীর সংসার।
এমআই/এমএমএআর/এমএস