মঞ্চে ফিরছেন অভিনেতা আফজাল হোসেন
খ্যাতিমান অভিনেতা ও নির্মাতা আফজাল হোসেন। ঢাকা থিয়েটার ও দেশ নাটক যৌথভাবে মঞ্চে নিয়ে আসছে মাসুম রেজার লেখা নাটক ‘পেন্ডুলাম’। এই নাটক দিয়ে অভিনেতা আফজাল হোসেন ৩০ বছর পর মঞ্চে অভিনয় করবেন। এটি নির্দেশনা দিচ্ছেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ।
সর্বশেষ তিনি ঢাকা থিয়েটারের নাসির উদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত ‘কেরামত মঙ্গল’ নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এরপর টেলিভিশন নাটক ও বিজ্ঞাপনে ব্যস্ততার কারণেই আর ফেরা হয়নি মঞ্চে। তবে মঞ্চের দর্শকরা আফজাল হোসেনের অভিনয় মিস করেন ভীষণভাবে।
দর্শক-ভক্তদের ভালোবাসা ও অনুরোধে আবারও প্রায় ৩০ বছর পর মঞ্চ নাটকে ফিরছেন দেশের নন্দিত এ অভিনেতা।
এর আগে ২ যুগ পর নাট্যকার মাসুম রেজার রচনায় নাসির উদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত ‘পেন্ডুলাম’ নাটকটি নিয়ে মঞ্চে ফেরার কথা ছিল তার। সে সময় নাটকটি নিয়ে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছিলেন আফজাল হোসেন। শুরু করেছিলেন মহড়া। নাটকটি যৌথভাবে প্রযোজনা করার কথা ছিল ঢাকা থিয়েটার ও দেশ নাটকের।
সে সময় আফজাল হোসেন গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘শুধু ফেরার জন্য ফেরা নয়। প্রায় দুই যুগ পর মঞ্চে ফিরছি। নাসির উদ্দীন ইউসুফ নাটকটির নির্দেশনা দিচ্ছেন। ঢাকা থিয়েটার ও দেশ নাটক যৌথভাবে এটি প্রযোজনা করতে যাচ্ছে।’
নাট্যকার মাসুম রেজা তখন বলেছিলেন, ‘এক বছর আগে অনলাইনে নাটকটির মহড়া শুরু করেছিলাম। এবার সরাসরি মহড়া শুরু হয়েছে। নাটকটি ভালোভাবে মঞ্চায়ন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পরপর ৪টি শো করার পরিকল্পনা আছে।’
পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু ঠিক থাকলেও নাটক মঞ্চায়নের কয়েক দিন আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন আফজাল হোসেন। তাই সে সময় শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর মঞ্চে ফেরা হয়নি তার। এরপর কেটে গেছে কয়েক বছর। কিন্তু দর্শকদের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা থেকেই অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। তিন দশক পর ‘পেন্ডুলাম’ নাটকটি নিয়েই আবারও মঞ্চে ফিরছেন এই অভিনেতা। এমনটি জানিয়েছে ঢাকা থিয়েটারের পক্ষ থেকে।
বর্তমানে তিনি চীনে অবস্থান করছেন আফজাল হোসেন। আগামী ১৪ আগস্ট দেশে ফিরবেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে দেশে ফিরেই নাটকের মহড়া শুরু করবেন।
নাটকের নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেন, ‘নাট্যকার মাসুম রেজা ও আফজাল হোসেন আমার কাছে এসে নাটকটির কথা বলেন। নাটকটি আমাকে নির্দেশনা দিতে হবে। আফজালও কাজ করার আগ্রহ দেখায়। তখন আমরা কাজ শুরু করি। কিন্তু হঠাৎ করেই আফজাল অসুস্থ হওয়ায় সে সময় শো করা সম্ভব হয়নি।
এবার আবারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি এই নাটকটি একটি মাইলস্টোন হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে নাটকটি মঞ্চায়ন করা হবে।’
‘পেন্ডুলাম’র গল্প লেখা হয়েছে এক বয়স্ক ব্যক্তি রতনকে কেন্দ্র করে। কাছের মানুষরা বিদেশে চলে গেলে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তার একাকিত্বের গল্প রয়েছে এখানে। আফজাল হোসেন এই চরিত্রে অভিনয় করবেন।
টেলিভিশন নাটকের স্বর্ণযুগে অভিনয় করে নন্দিত হয়েছেন আফজাল হোসেন। তিনি প্রথম মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন ঢাকা থিয়েটারের ‘বিদায় মোনালিসা’ নাটকে। মঞ্চে তার দ্বিতীয় নাটক ‘সংবাদ কার্টুন’।
