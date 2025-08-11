পাইরেসির কবলে ‘উৎসব’
গেল ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ছয়টি সিনেমা। এরমধ্যে দর্শকদের আগ্রহের তালিকায় ছিল একঝাঁক তারকা নিয়ে নির্মিত ‘উৎসব’ সিনেমাটি। অ্যাকশন, ভায়োলেন্সে ভরপুর ঈদের সিনেমাগুলোর ভিড়ে পারিবারিক আমেজের এই সিনেমাটি দেশের দর্শকের মন ছুঁয়ে গেয়েছে।
প্রেক্ষাগৃহে তুমুল সাড়া পাওয়ার পর ছবিটি সবার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে। সেখানেই বেশ ভালো দর্শক পাচ্ছে সিনেমাটি।
তবে এবার এলো এক খারাপ খবর। ছবিটি পাইরেসির শিকার হয়েছে। এটি এখন দেখা যাচ্ছে ইউটিউব-ফেসবুকে। চরকির কমিউনিকেশন ম্যানেজার প্রতীক আকবর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বিষয়টি দেখেছি। যেখানে পাচ্ছি সেটা ডাউন করে দিচ্ছি। সিনেমার জন্য এটি মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়। এই পাইরেসির কবলে পড়ে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকেই নিঃস্ব হয়েছেন।’
তিনি জানান, পাইরেসি ঠেকাতে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেবে ‘উৎসব’ টিম।
তানিম নূর পরিচালিত ‘উৎসব’ ছবিতে অভিনয় করেছেন জাহিদ হাসান, জয়া আহসান, অপি করিম, চঞ্চল চৌধুরী, আফসানা মিমি, তারিক আনাম খান, আজাদ আবুল কালাম, ইন্তেখাব দিনার, সুনেরাহ বিনতে কামাল, সৌম্য জ্যোতি, সাদিয়া আয়মানসহ অনেকে।
এমআই/এলআইএ/জিকেএস