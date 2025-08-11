  2. বিনোদন

জাহিদ হাসান গুড, মোশাররফ করিম লিজেন্ড

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
ফারিয়া-ফারিণ ও কেয়াকে ওভাররেটেড বললেন জাহের আলভী

ছোটপর্দার নিয়মিত মুখ জাহের আলভী। এবারও নিজের সোজাসাপ্টা স্বভাবের প্রমাণ দিলেন তিনি। বিনোদন জগতে নানা বিষয়ে খোলামেলা মন্তব্যের জন্য তিনি বরাবরই আলোচনায় থাকেন। সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসে শবনম ফারিয়া, তাসনিয়া ফারিণ ও কেয়া পায়েলকে ‘ওভাররেটেড’ বলে মন্তব্য করেছেন এ অভিনেতা।

অনুষ্ঠানে উপস্থাপিকার প্রশ্নে কেয়া পায়েলকে নিয়ে মত জানাতে গিয়ে আলভী বলেন, ‘ওভাররেটেড’। একই শব্দ ব্যবহার করে তিনি তাসনিয়া ফারিণ ও শবনম ফারিয়াকেও মূল্যায়ন করেন।

আলভী অভিনেতা ও নির্মাতা তৌকীর আহমেদকে বলেছেন ‘গুড মেকার’, জাহিদ হাসানকে ‘গুড অ্যাক্টর’ এবং মোশাররফ করিমকে দিয়েছেন ‘লিজেন্ডারি অ্যাক্টর’-এর মর্যাদা।

প্রিয় অভিনেত্রী হিসেবে অপি করিমের নাম উল্লেখ করে সাবিলা নূরকে তিনি বলেছেন ‘ভালো অভিনেত্রী’।

২০১৩ সালে অভিনয়ে অভিষেকের পর থেকে জাহের আলভী ধীরে ধীরে নাটকের অঙ্গনে নিজের অবস্থান শক্ত করেছেন। এক যুগের ক্যারিয়ারে তিনি ৪০০টিরও বেশি নাটকে অভিনয় করেছেন এবং এখন ছোটপর্দার ব্যস্ততম তারকাদের একজন হিসেবে পরিচিত।

