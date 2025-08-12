  2. বিনোদন

সবাই মনে করেছিল আহমেদ শরীফকে আর পাওয়া যাবে না

প্রকাশিত: ১০:০৬ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
আহদেম শরীফ। ছবি: সংগৃহীত

আহমেদ শরীফ খল চরিত্রে অভিনয় করে এদেশের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন। আজ (১২ আগস্ট) জনপ্রিয় এ অভিনেতার জন্মদিন। ১৯৪৩ সালের আজকের দিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রায় আট শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করা আহমেদ শরীফ ‘অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তার এ সিনেমায় অভিনয়ের পেছনে একটি গল্প রয়েছে। সিনেমাটির জন্য অভিনেতা খুঁজছিলেন নির্মাতা সুভাষ দত্ত। পরিচালক শিবলী সাদিক তখন সুভাষ দত্তের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। শিবলী সাদিকই তাকে আহমেদ শরীফের সন্ধান দেন।

আহমেদ শরীফ কৈশোরে মঞ্চে অভিনয় করতেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের রুপালি পর্দায় অভিনয়ের কথা কখনো কল্পনাও করেননি। শিবলী সাদিকের কথায় সুভাষ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আহমেদ শরীফের জীবন বদলে যায় সিনেমাই কাহিনির মতোই। তাকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। ঢাকাই চলচ্চিত্রে প্রায় ৫ দশক পার করেছেন এ অভিনেতা।

আহমেদ শরীফের বাবার কুষ্টিয়ায় একটি সিনেমা হল ছিল। এ কারণে অনেক সময় ঢাকা থেকে সিনেমার রিল নিয়ে তাকে যাওয়া-আসা করতে হতো। সেই সূত্রেই তার শিবলী সাদিকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। শিবলী সাদিকই তাকে সুভাষ দত্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে সুভাষ দত্তের বাসায় যান। আহমেদ শরীফ একটি চিত্রনাট্যের কয়েক লাইন পড়েই পাশ করে যান।

আহমেদ শরীফ এখনো সুভাষ দত্তকে গুরু মান্য করেন। তার কল্যাণেই তিনি এত বড় অভিনেতা হয়েছেন। সুভাষ দত্তের ‘অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী’ সিনেমা দিয়ে ১৯৭২ সালে আহমেদ শরীফের অভিষেক ঘটে। এরপর তিনি একটানা ২০১৫ সাল পর্যন্ত অভিনয় করেছেন।

আহমেদ শরীফ জন্মদিনে এক স্মৃতিচারণ করলেন। ‘গাঙচিল’ নামের একটি সিনেমার মাছ ধরার জাহাজে শুটিং হয়েছিল। শুটিং ইউনিট নিয়ে সেদিন সবাই তীর থেকে ১০ কিলোমিটার গভীর সমুদ্রে গিয়েছিলেন। সিনেমাটিতে আহমেদ শরীফ জাহাজের ক্যাপ্টেন চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। দৃশ্যটা ছিল, তাকে জাহাজ থেকে এক কর্মচারী সমুদ্রে ফেলে দেবেন। দৃশ্যটি ধারণের জন্য নির্মাতা সুভাষ দত্ত ডামি ব্যবহার করতে চাইলেন। কিন্তু আহমেদ শরীফ নিজেই দৃশ্যটিতে অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

শুটিংয়ের সময় ওপর থেকে তিনি সমুদ্রে পড়ে যান। এতটাই গভীরে চলে যান যে ওপরে উঠতে পারছিলেন না অভিনেতা। সেদিন আহমেদ শরীফ মনে করেছিলেন, তিনি আর জীবিত ফিরতে পারবেন না। এমনকি শুটিং ইউনিটের সবাই ধারণা করেছিলেন আহমেদ শরীফকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভাগ্য সহায় হলে যা হয়- অনেকক্ষণ পর এ অভিনেতা পানিতে ভেসে উঠলেন।

আহমেদ শরীফ তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে যেসব সিনেমায় অভিনয় করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘রুদ্র দ্য গ্যাংস্টার’, ‘অঙ্গার’, ‘মাটির পরী’, ‘বিগ ব্রাদার’, ‘স্বর্গ থেকে নরক’, ‘এপার ওপার’, ‘প্রেম কি অপরাধ’, ‘হিরো: দ্যা সুপার স্টার’, ‘ঢাকার কিং’, ‘মোস্ট ওয়েলকাম’, ‘অবুঝ প্রেম’, ‘বাংলাদেশি’, ‘মাই নেম ইজ সুলতান’, ‘গার্মেন্টস কন্যা’, ‘আমার পৃথিবী তুমি’, ‘প্রেমিক পুরুষ’, ‘গোলাপী এখন বিলেতে’, ‘মন বসে না পড়ার টেবিলে’, ‘সবার উপরে তুমি’।

