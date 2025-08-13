  2. বিনোদন

তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীর স্মরণে আজ বিশেষ আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
বাংলা চলচ্চিত্র যাদের হাতে অনেকখানি আন্তর্জাতিকতা পেয়েছে, তাদের অন্যতম পথিকৃৎ তারেক মাসুদ। নিজের শিক্ষা, চিন্তাভাবনা, দর্শন তিনি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। বাংলা সিনেমার এই ফেরিওয়ালার মৃত্যুবার্ষিকী আজ। ২০১১ সালের এই দিনে ‘কাগজের ফুল’ চলচ্চিত্রের লোকেশন দেখে ফেরার পথে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জোকা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন তিনি। দুর্ঘটনায় তারেক মাসুদের যাত্রাসঙ্গী চিত্রগ্রাহক মিশুক মুনীরসহ পাঁচজন নিহত হন।

তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীর স্মরণে ‘চলচ্চিত্র পথ’ শিরোনামের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে চিত্রগ্রাহকদের সংগঠন ক্যামেরাম্যান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। তারেক মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টও যুক্ত আছে এ আয়োজনে। আজ বিকেল সাড়ে ৫টায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ের বীর উত্তম মীর শওকত সড়কে অবস্থিত গ্রাউন্ড জিরোতে হবে এই অনুষ্ঠান।

চলচ্চিত্র পথ অনুষ্ঠানে তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরের জীবন, দর্শন, সৃজনশীল কোলাবরেশন ও চলচ্চিত্রে তাদের অবদানের বিষয়গুলো আলোচনা করবেন অতিথিরা। তাদের নিয়ে স্মৃতিচারণা করবেন নির্মাতা প্রসূন রহমান, নাহিদ মাসুদ ও আসিফ মুনীর। দর্শকদেরও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন তারা।

তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরকে নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তাদের কাজও দেখানো হবে। প্রদর্শিত হবে তারেক মাসুদের প্রামাণ্যচিত্র ‘আদম সুরত’, এতে চিত্রগ্রাহক হিসেবে ছিলেন মিশুক মুনীর। এ ছাড়া তারেক মাসুদকে নিয়ে নির্মিত প্রসূন রহমানের ‘ফেরা’ সিনেমাটিও দেখানো হবে এ অনুষ্ঠানে। আয়োজনটি সবার জন্য উন্মুক্ত।

