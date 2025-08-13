  2. বিনোদন

মারা গেছেন উত্তম-সুচিতার সহঅভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৩ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
মারা গেছেন উত্তম-সুচিতার সহঅভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়

ওপার বাংলার বিনোদন অঙ্গন শোকে আচ্ছন্ন। প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন এই অভিনেত্রী।

গত ছয় মাস ছিলেন শয্যাশায়ী। শেষবার অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘গীতা এলএলবি’-তে।

প্রায় সাত দশকের অভিনয় জীবনে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মঞ্চ, সিনেমা ও টেলিভিশনের পরিচিত মুখ। উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, ছবি বিশ্বাসের মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গেও তিনি কাজ করেছেন।

জানা গেছে, তিনি পেটের ক্যান্সারে ভুগছিলেন এবং একটি কিডনি ছিল অচল। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল অর্থের। চলতি বছরের শুরুতে ‘গীতা এলএলবি’-র সেটে ফিরেছিলেন এবং ধারাবাহিকের এক বছরের উদ্‌যাপনে অংশ নেন। তবে কিছুদিন পর পাঁজর ভেঙে যাওয়ায় শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে এবং অভিনয় থেকে দূরে সরে যান।

অভিনেত্রী জীবনের শেষ সময়টায় বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গেই ছিলেন। মেয়ে আসা পর্যন্ত তার মরদেহ বাড়িতেই রাখা হয়।

‘ঠগিনী’ ও ‘আমি সে ও সখা’সহ একাধিক চলচ্চিত্রে তার অভিনয় দর্শকদের মনে গেঁথে আছে। অভিনেত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বিনোদন জগতের বহু সহকর্মী।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

হিরো-আলম
মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

সিনেমা
১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

বলিউড