  2. বিনোদন

১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

বলিউড সুপারস্টার আমির খান মজেছেন গৌরি স্প্র্যাটের প্রেমে। ৬০ বছর বয়সী আমির ও ৪৬ বছরের গৌরি বলিউডে সম্পর্কের আদর্শ হয়ে উঠেছেন। বয়সের ১৪ বছরের ব্যবধান ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের বন্ধন মজবুত। তাদের সম্পর্ক নিয়ে বহু মাস ধরে বলিউড মহল সরগরম।

সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক করার পর দু’জনকে হাত ধরাধরি করে ‘সিতারে জামিন পার’ প্রিমিয়ারে দেখা গিয়েছিল। সেখানে তারা খোলামেলা ভালোবাসার প্রকাশ করেছেন।

সেই ছবির বিশাল সাফল্যের পর এবার অভিনেতা তার প্রিয়জনকে নিয়ে ছুটে গেছেন ছুটিতে। আজ ১২ আগস্ট মুম্বাই বিমানবন্দরে দেখা গেছে এই জুটিকে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, তাদের গাড়ি বিমানবন্দরে এসে থামে। নৈমিত্তিক পোশাকে গৌরি প্রথমে গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর নেমে আসেন আমির, যিনি পরেছিলেন প্রিন্টেড কুর্তা, ধূসর জিনস ও জুতো। হাতে একটি বই নিয়েই পাপারাজ্জিদের উদ্দেশে হাসিমুখে কথা বলতে বলতে ভেতরে যান তিনি।

যদিও এই রোমান্টিক ছুটির গন্তব্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি তবে বোঝাই যাচ্ছে তারা কিছু একান্ত সময় কাটাতে যাচ্ছেন।

এর আগে আমির তার ৬০তম জন্মদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেমিকা গৌরিকে মিডিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গৌরি স্প্র্যাটের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৬ বছরের এক সন্তানের মা এবং একটি প্রতিষ্ঠানে হেড অব ডিজাইন পদে কর্মরত।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মার্শাল আর্ট নিয়ে ফিরছেন সেই লড়াকু রুবেল

মার্শাল আর্ট নিয়ে ফিরছেন সেই লড়াকু রুবেল

ঢালিউড
কেন গোপন প্রেম প্রকাশ্যে আনলেন টেলর সুইফট

কেন গোপন প্রেম প্রকাশ্যে আনলেন টেলর সুইফট

হলিউড
মায়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপনে নাম লেখালেন মিথিলার মেয়ে

মায়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপনে নাম লেখালেন মিথিলার মেয়ে

ঢালিউড