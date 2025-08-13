  2. বিনোদন

মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৩ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
‘ধূমকেতু’ সিনেমার একটি দৃশ্য

প্রায় দীর্ঘ ১০ বছর পর সব অপেক্ষার শেষে মুক্তি পাচ্ছে টালিউড সিনেমা ‘ধূমকেতু’। ১৪ আগস্ট এ সিনেমা মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে টিকিটের অগ্রিম বুকিং। কলকাতায় ‘ধূমকেতু’, ‘ওয়ার ২’ ও ‘কুলি’র মতো সিনেমাকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে।

টিকিটের চাহিদা এতটাই বেশি যে, শো টাইম বাড়াতে হচ্ছে হল মালিকদের। শুধু তাই নয়, সকাল ৭টায়ও শো দেওয়া হয়েছে। আর সেখানেই ম্যাজিক দেখিয়েছে ‘ধূমকেতু’। সেই শোতেও প্রথমদিনেই হাউজফুল হয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে।

প্রায় ১০ বছর পর টালিউডের জনপ্রিয় জুটি দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ফিরছে এ সিনেমার হাত ধরে। তাই আগের মতো বর্তমানেও তাদের নিয়ে উন্মাদনা কম নয়। আসলে তারা কেবল দর্শকদের যে পর্দায় মাতিয়ে রাখতেন তা কিন্তু নয়। বাস্তব জীবনেও তারা একসময় প্রেম করতেন। যদিও বিচ্ছেদের পরই ‘ধূমকেতু’ ফ্লোরে আসে। কিন্তু সেই সময় নানা জটিলতায় আর সিনেমা মুক্তি পায় না। তারপর থেকে আর দেব-শুভশ্রী জুটিকেও কোনো সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যায় না। তাই অবশেষে তাদের সিনেমা ‘ধূমকেতু’ যখন প্রায় ১০ বছর পর মুক্তি পাচ্ছে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই এ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

সেই উত্তেজনার মাত্রাকে আরও কিছুটা বৃদ্ধি করে দিয়েছিল ‘ধূমকেতু’র ট্রেলার লঞ্চ ইভেন্ট। সেখানেও প্রায় ১০ বছর পর নিজেদের মধ্যে থাকা সব মান-অভিমান শেষে একসঙ্গে, এক মঞ্চে এসে হাজির হন দেব-শুভশ্রী। একসঙ্গে নাচও করেন, আড্ডা দেন। সব কিছু মিলিয়ে ‘দেশু’ ভক্তদের উৎসাহ দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। আর সেই প্রভাব বক্সঅফিসে স্পষ্ট। যেন ছবি মুক্তির আগেই হিট। তাই হলে, প্রেক্ষাগৃহে অগ্রিম টিকিট বুকিংয়ের নতুন নতুন রেকর্ড গড়েছে।

টিকিটের চাহিদার জন্য সকাল ৭টাতেও শো দেওয়া হয় হলগুলোর পক্ষ থেকে। আর সেখানেই কলকাতা সাউথ সিটি মলের আইনক্সে প্রথমবারের জন্য কোনো বাংলা সিনেমা সকাল ৭টার শোতে হাউজফুল হয়ে বাংলা সিনেমার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দেবের অফিয়াল পেজ থেকে নির্মাতা এ সুখবরটি অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। তাছাড়াও এদিন ভারতজুড়ে কবে সিনেমাটি পাবে তাও জানানো হয়েছে। ২২ আগস্ট ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মুক্তি পাবে এ সিনেমা।

