সাফল্য পার্টিতে সাইয়ারার জুটির ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত, প্রেমের গুঞ্জন

প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
মোহিত সুরি পরিচালিত ‘সাইয়ারা’ ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৫০০ কোটি রুপি আয় করে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। সিনেমার সাফল্য উদযাপন করতে আয়োজন করা পার্টিতে ছবির নায়ক-নায়িকা আহান প্যান্ডে ও আনিত পেদ্দাকে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে দেখা গেছে। সে নিয়ে ছড়িয়েছে তাদের প্রেমের গুঞ্জন।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আনিতের কপালে চুম্বন করছেন আহান। পাশে বসে আলিঙ্গনও করছেন। এই ক্লিপ মুহূর্তেই নেটিজেনদের মধ্যে তাদের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনলাইনে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ভক্তরা অদিত্য রায় কাপুর ও শ্রদ্ধা কাপুরের ‘আশিকি ২’ পার্টির একই ধরনের ভিডিও তুলনা করছেন। সেই সময়ও তাদের প্রেমের গুঞ্জন ছিল।

‘সাইয়ারা’ ছবির মুক্তির পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আহান ও আনিতের অফ-স্ক্রিন সম্পর্ক নিয়ে কৌতূহল ছড়িয়েছে। তবে জুটির কেউই প্রেমের গুঞ্জন স্বীকার বা অস্বীকার করেননি।

ছবিটি এখনও সিনেমাহলে চলমান এবং সেপ্টেম্বর ১২ থেকে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে।

