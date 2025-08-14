সিয়াম নন, চঞ্চলের বিপরীতে থাকছেন তুষি, নেপথ্যে ...

সিয়াম নন, চঞ্চলের বিপরীতে থাকছেন তুষি, নেপথ্যে ...
হরর সিনেমা ‘আন্ধার’-এ অভিনয় করছেন নাজিফা তুষি। একটি অসমর্থিত সূত্রে গতকাল জানা যায়, ছবিতে সিয়ামের নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে তুষিকে। একপর্যায়ে জানা যায়, এ ছবির কাস্টিং নিয়ে চলছে নানান দেন-দরবার। সূত্র জানিয়েছে, সিয়াম নন, তুষির বিপরীতে ‘আন্ধার’-এ দেখা যাবে চঞ্চল চৌধুরীকে।
‘আন্ধার’ ছবিটি পরিচালনা করছেন ‘তুফান’ নির্মাতা রায়হান রাফী। তবে কাস্টিংয়ে বিশেষভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন অন্য এক নির্মাতা। নায়ক-নায়িকা মূলত তিনিই ঠিক করে দিচ্ছেন। তাই শিল্পনির্দেশনার খাতিরে ছবিটিতে যুক্ত করছেন অনেক শিল্পীকে।
এর আগে ‘হাওয়া’ সিনেমায় স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন চঞ্চল ও তুষি। এবার দুজনকে দেখা যাবে আরও নিবিড় ভূমিকায়। তুষির ক্যারিয়ারের জন্য এ সিনেমাটি কি হতে যাচ্ছে নতুন মাইলফলক? কাস্টিংয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হতে প্রশ্নটি করা হয়েছিল তুষিকে। নাজিফা তুষি জাগো নিউজকে বলেন, ‘আর্টিস্ট চাইলেই অনেক কিছু বলতে পারে না। আমাদের অনেক রেস্টিকশনের ভেতর থাকতে হয়। আপাতত কিছু বলতে পারব না। যা বলার, টিম এবং পরিচালকই বলবেন।’
নতুন এ ছবি নিয়ে কোনো তথ্যই জানাতে নারাজ পরিচালক রাফী। তার টিমের সদস্যদের একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জাগো নিউজকে বলেছেন, ‘বস্ নিজেও ঠিক মতো কিছু জানে না। সকাল-বিকাল এইটা-ওইটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। বস্ শুধু অ্যাকশন আর কাট বলবেন। বাদবাকি সব অন্য কেউ বলছেন।’ এ বিষয়ে কী বলছেন রাফী? রায়হান রাফী জাগো নিউজকে বলেন, ‘সব চূড়ান্ত করে নিই, তারপর বলবো। আগাম কিছু বলা ঠিক নয়। আশা করছি দুই এক দিনের মধ্যে পুরোটা জানাতে পারবো।’
আপাতত চলছে ‘আন্ধার’ সিনেমার প্রি-প্রোডাকশনের কাজ। সিনেমার জন্য যৌথহাতে গল্প লিখেছেন গিটারিস্ট ও ব্যান্ডতারকা সাইদুস সালেহীন সুমন ওরফে বেজবাবা সুমন, শাকিব চৌধুরী ও আদনান আদিব খান। সেপ্টেম্বর মাস থেকে পূর্ণদমে শুরু হবে ছবির শুটিং। দুই ঈদের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে ছবিটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে নির্মাতাদের।
